Galatasaray'ın Uruguaylı File Bekçisi Fernando Muslera Sezon Sonunda Futbolu Bırakma Kararı Aldı!
Galatasaray'ın Uruguaylı File Bekçisi Fernando Muslera Sezon Sonunda Futbolu Bırakma Kararı Aldı!
2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera için şok edici bir haber geldi. Milliyet'ten Nevzat Dindar, Uruguaylı kalecinin sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığını yazdı.
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2011 yılında İtalya'nın Lazio takımından transfer edilen Fernando Muslera'nın geleceği büyük bir merak konusuydu. Milliyet'in yaptığı haberde, 13 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın bu sezonun sonunda kariyerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.
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Galatasaray'da bir efsane haline gelen 38 yaşındaki Muslera, futbolu bırakma kararını Teknik Direktör Okan Buruk ve Galatasaray yönetimine bildirdi.
Ülkesine döneceği konuşulan Uruguaylı eldivenin, kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma kararı aldığı ve önümüzdeki sezon oynamayı düşünmediği ileri sürüldü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Muslera'nın niyetinin sezon sonunda ülkesine ve ailesinin yanına dönmek olduğunu söylemişti.
Muslera'nın sezon sonunda futbolu bırakacağı haberine çok sayıda yorum geldi👇
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