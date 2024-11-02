Beşiktaş'ta Ciro Immobile Şoku Yaşanıyor: Maça Devam Edemedi
Beşiktaş'ta Ciro Immobile Şoku Yaşanıyor: Maça Devam Edemedi
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Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Kasımpaşa karşısında maça ilk 11'de başladı ancak maçı tamamlayamadı.
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İlk yarıyı Muçi'nin golüyle 1-0 önde kapatan Kara Kartal ikinci yarıya Immobile olmadan çıktı. Immobile yerine genç Mustafa Erhan'a bıraktı.
beIN Sports muhabirleri kulüpten aldıkları bilgiyi paylaştı ve Immobile'nin devre arasında ağrı hissettiği için maça devam edemediğini açıkladılar.
Beşiktaş için 16 maçta 12 gol kaydeden Immobile'nin durumu yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
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