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Beşiktaş'ta Ciro Immobile Şoku Yaşanıyor: Maça Devam Edemedi

Beşiktaş'ta Ciro Immobile Şoku Yaşanıyor: Maça Devam Edemedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2024 - 20:40

Kasımpaşa karşısında sürpriz gollerle geri düşen Beşiktaş'a bir şok da Ciro Immobile'den geldi. İtalyan golcü maça devam edemedi.

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Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Kasımpaşa karşısında maça ilk 11'de başladı ancak maçı tamamlayamadı.

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Kasımpaşa karşısında maça ilk 11'de başladı ancak maçı tamamlayamadı.

İlk yarıyı Muçi'nin golüyle 1-0 önde kapatan Kara Kartal ikinci yarıya Immobile olmadan çıktı. Immobile yerine genç Mustafa Erhan'a bıraktı.

İlk yarıyı Muçi'nin golüyle 1-0 önde kapatan Kara Kartal ikinci yarıya Immobile olmadan çıktı. Immobile yerine genç Mustafa Erhan'a bıraktı.

beIN Sports muhabirleri kulüpten aldıkları bilgiyi paylaştı ve Immobile'nin devre arasında ağrı hissettiği için maça devam edemediğini açıkladılar.

beIN Sports muhabirleri kulüpten aldıkları bilgiyi paylaştı ve Immobile'nin devre arasında ağrı hissettiği için maça devam edemediğini açıkladılar.

Beşiktaş için 16 maçta 12 gol kaydeden Immobile'nin durumu yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Beşiktaş için 16 maçta 12 gol kaydeden Immobile'nin durumu yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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