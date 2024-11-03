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Minik Benfica Taraftarı Kerem Aktürkoğlu İçin Pankart Açtı: ''Gömeğini Ver Bana''

Minik Benfica Taraftarı Kerem Aktürkoğlu İçin Pankart Açtı: ''Gömeğini Ver Bana''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
03.11.2024 - 12:32

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu fırtınası eserken, minik bir Benfica taraftarının Kerem için açtığı pankart gündem oldu. Aslında ''formanı bana ver'' mesajı yazmak isteyen minik taraftar yanlış çeviri kurbanı olunca, Kerem'den tatlı bir hikaye paylaşımı geldi.

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Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica, dün akşam deplasmanda Farense'yi 2-1 mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica, dün akşam deplasmanda Farense'yi 2-1 mağlup etti.

Benfica'nın attığı 2 golün de asistini yapan Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha Benfica taraftarını mest etmeyi başardı.

Benfica'nın attığı 2 golün de asistini yapan Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha Benfica taraftarını mest etmeyi başardı.

Maçın detaylarına şurada değinmiştik👇

Minik bir Benfica taraftarının maç sırasında açtığı ''AKTURKOGLU GÖMEĞİNİ VER BANA'' pankartı çok konuşuldu. Aslında ''formanı ver'' demek isteyen minik taraftar, yanlış çeviri kurbanı olunca ''gömeğini ver'' yazmış.

Minik bir Benfica taraftarının maç sırasında açtığı ''AKTURKOGLU GÖMEĞİNİ VER BANA'' pankartı çok konuşuldu. Aslında ''formanı ver'' demek isteyen minik taraftar, yanlış çeviri kurbanı olunca ''gömeğini ver'' yazmış.

Bunu gören Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı ve minik taraftara tatlı bir mesaj yolladı👇

Bunu gören Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı ve minik taraftara tatlı bir mesaj yolladı👇

''Minik dostum, seni stadyumda görme fırsatım olmadı ama bir dahaki sefere 'gömeğimi' sana vermek isterim''

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