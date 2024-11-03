Minik Benfica Taraftarı Kerem Aktürkoğlu İçin Pankart Açtı: ''Gömeğini Ver Bana''

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu fırtınası eserken, minik bir Benfica taraftarının Kerem için açtığı pankart gündem oldu. Aslında ''formanı bana ver'' mesajı yazmak isteyen minik taraftar yanlış çeviri kurbanı olunca, Kerem'den tatlı bir hikaye paylaşımı geldi.