Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Zehir Zemberek Sözler: ''Teraziden Kaçan Bir Takım Görüyoruz''
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Zehir Zemberek Sözler: ''Teraziden Kaçan Bir Takım Görüyoruz''
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında sular bir türlü durulmuyor. Yabancı hakem tartışmaları bir türlü çözüme kavuşmazken Fenerbahçe cephesinden yeni açıklamalar geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptıkları görüşmenin detaylarını aktardı.
Gündeme dair konulara da değinen Ilıcalı, ''Teraziden kaçan hırsızdır'' sözünü yineledi.
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçlarda yapılan hakem hatalarının yabancı hakemler tarafından incelenmesi konusuyla ilgili Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu’nun açıklamalarına ilişkin Fenerbahçe TV’ye konuştu.
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Öncelikle yabancı hakem getirtip pozisyonların incelenmesi konusuna açıklık getirmek istediğini ifade eden Ilıcalı şunları söyledi👇
O sırada Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye saldırgan tavırlı bir açıklama geldiğini söyleyen Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti👇
En üst seviyede iki yabancı hakemin maçları incelemesini isteyen ve ''Teraziden kaçan hırsızdır'' sözünü yineleyen Ilıcalı, konuşmasının devamında şunları aktardı👇
Galatasaray’a herhangi saygısız bir ifadede bulunmadığını ve sadece hakem hatalarını söylediğini belirten Ilıcalı, Galatasaray yöneticilerinin kendisini karalamaya çalıştığını dile getirdi.
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Galatasaray'a bir kez daha çağrıda bulunan Ilıcalı, milli takım arasında yurt dışından hakem getireceklerini söyledi. Devamında ise şunları aktardı👇
Kendileri için değil, her takım için adalet ve eşitlik istediklerini belirten Ilıcalı, son olarak şunları söyleyerek sözlerini noktaladı👇
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