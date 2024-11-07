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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Zehir Zemberek Sözler: ''Teraziden Kaçan Bir Takım Görüyoruz''

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Zehir Zemberek Sözler: ''Teraziden Kaçan Bir Takım Görüyoruz''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 20:54

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında sular bir türlü durulmuyor. Yabancı hakem tartışmaları bir türlü çözüme kavuşmazken Fenerbahçe cephesinden yeni açıklamalar geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptıkları görüşmenin detaylarını aktardı. 

Gündeme dair konulara da değinen Ilıcalı, ''Teraziden kaçan hırsızdır'' sözünü yineledi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçlarda yapılan hakem hatalarının yabancı hakemler tarafından incelenmesi konusuyla ilgili Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu’nun açıklamalarına ilişkin Fenerbahçe TV’ye konuştu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçlarda yapılan hakem hatalarının yabancı hakemler tarafından incelenmesi konusuyla ilgili Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu’nun açıklamalarına ilişkin Fenerbahçe TV’ye konuştu.

Öncelikle yabancı hakem getirtip pozisyonların incelenmesi konusuna açıklık getirmek istediğini ifade eden Ilıcalı şunları söyledi👇

Öncelikle yabancı hakem getirtip pozisyonların incelenmesi konusuna açıklık getirmek istediğini ifade eden Ilıcalı şunları söyledi👇

'‘İbrahim Hatipoğlu, 'İsterseniz pozisyonlara bakalım. Yabancı hakem gelsin incelesin.’ dedi. Biz de resmi hesabımızdan yönetim olarak cevap verdik. Dedik ki, ‘Bu seneden başlayarak istediğiniz sezonun pozisyonlarına bakalım. İstediğiniz hakemi siz getirin, bu şekilde inceleyelim.’

Teklifi yapan onlar, kabul eden de biziz. Sonra Sayın Hatipoğlu beni aradı. Güzel bir sohbet yaptık. O sohbet içerisinde, ‘Tamam, hakem getirelim. Nasıl yapalım?’

Ben dedim ki, ‘Siz bir hakem davet edin yurt dışından, ben UEFA’ya sorayım, bir hakem rica edelim. Getireceğimiz iki hakemle beraber pozisyonları inceleyelim.’ Sayın Hatipoğlu, ‘Tamam.’ dedi.

O sırada biz konuşurken, gayet nezih, güzel konuşuyoruz. Galatasaray hesabından, hatırlarsanız Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra bizim aleyhimize, bizi işaret eden çirkin bir açıklama geldi. Bize bir gönderme var. ‘Sayın Hatipoğlu, biz sizinle böyle güzel bir diyalog içindeyiz, siz niye böyle bir açıklama yapıyorsunuz bir yandan?’ dedim. ‘O açıklamadan haberim yok.’ dedi.''

O sırada Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye saldırgan tavırlı bir açıklama geldiğini söyleyen Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti👇

O sırada Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye saldırgan tavırlı bir açıklama geldiğini söyleyen Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti👇

''Ben yine güzel bir şekilde devam ettim. ‘Hakemimiz hazır.’ dedim. ‘Biz daha hakem bulamadık.’ dediler. Bir hafta böyle geçti. İkinci hafta, ‘Hakem geliyor artık.’ dedim. Biz niye bu işi bir haftada bitirmedik belli değil. İkinci hafta oldu, ‘Biz daha hakem bulamadık.’ dedi.

‘Sayın Hatipoğlu, bir hakem bulmak çok zor değil, yurt dışından. İstiyorsanız biz bulalım.’ ‘Siz bulursanız olmaz.’ dedi. ‘Tamam, siz bulun.’ dedim. ‘Bana biraz süre verir misiniz? 1 gün.’ dedi. ‘Tabii’ dedim. Ertesi gün beni aradı, dedi ki, ‘Tamam, hakem bulduk.’ Biz hakem olarak, Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş Mark Clattenburg’u önerdik.

Onlardan da Markus Merk ismi geldi. ‘Tamam’ dedim, ‘Çok güzel. Haydi yapalım.’ dedim. ‘Ama bunu millî takım arasında yapalım’ dedi. Ona da ‘Peki’ dedim. ‘Millî takım arasında yapalım.’ dedik. Şimdi çok enteresan bir durum var. Kendisiyle de konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. En son bana mesaj yolladı, ‘Markus Merk için şu tarih uygun.’ diye.

Millî takım arasını söyledi. Ben de aradım kendisini ‘Tamam, o tarih de uygun, millî takım arası tarihi de tamam’ dedim. Tarihi sordu, tarihte anlaştık, hakemlerle anlaştık. Bu süreci zaten herkes biliyor. Herkesle paylaşıyoruz.

Gizli saklı bir konuşma da değil herhalde. Gazeteciler de bu konuşmanın başını bildikleri için bize soruyorlar devamlı, ‘Ne oldu?’ diye. Ben de gazetecileri, kamuoyunu aydınlatma adına dedim ki, ‘Millî takım arasında pozisyonlara bakmaya karar verdik.’'

En üst seviyede iki yabancı hakemin maçları incelemesini isteyen ve ''Teraziden kaçan hırsızdır'' sözünü yineleyen Ilıcalı, konuşmasının devamında şunları aktardı👇

En üst seviyede iki yabancı hakemin maçları incelemesini isteyen ve ''Teraziden kaçan hırsızdır'' sözünü yineleyen Ilıcalı, konuşmasının devamında şunları aktardı👇

''Ben bir kez daha soruyorum. Her şeyi şeffaf bir şekilde anlatıyorum. Bunun neresinde ne plan var? Pozisyonları, ‘Yabancı hakem getirelim, en üst düzey iki hakem incelesin.’ demişiz. ‘Geçtiğimiz sezona da bakalım.’ dedik. İbrahim Hatipoğlu’yla konuştuk. Önce bu sezona bakalım, o dedi ki, ‘Geçtiğimiz sezona da bakalım.’

Geçtiğimiz sezona bakmayı zaten biz istiyoruz. Bizim hakkımız asıl geçtiğimiz sezon yenildi. İstediğiniz her yere bakalım zaten. Hiçbir sorun yok. Burada konu şu, sizi getiremiyoruz ki masaya. ‘Teraziden kaçan hırsızdır.’ diye bir cümlesi var eski Galatasaraylı bir yöneticinin. Maalesef şu anda teraziden kaçan bir takım görüyoruz.''

Galatasaray’a herhangi saygısız bir ifadede bulunmadığını ve sadece hakem hatalarını söylediğini belirten Ilıcalı, Galatasaray yöneticilerinin kendisini karalamaya çalıştığını dile getirdi.

Galatasaray’a herhangi saygısız bir ifadede bulunmadığını ve sadece hakem hatalarını söylediğini belirten Ilıcalı, Galatasaray yöneticilerinin kendisini karalamaya çalıştığını dile getirdi.
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Galatasaray'a bir kez daha çağrıda bulunan Ilıcalı, milli takım arasında yurt dışından hakem getireceklerini söyledi. Devamında ise şunları aktardı👇

Galatasaray'a bir kez daha çağrıda bulunan Ilıcalı, milli takım arasında yurt dışından hakem getireceklerini söyledi. Devamında ise şunları aktardı👇

''Bir kez daha çağrıda bulunuyorum Galatasaray kulübüne. Biz millî takım arasında 3 haftadır erteledikleri hakemi getireceğiz. Yurt dışından hakem ya da hakemler. Fark etmez. Getireceğiz, pozisyonları seyrettireceğiz. Pozisyonları ona vereceğiz. İsterlerse katılabilirler. Yine davet ediyoruz. Kendilerinin daveti vardı ya. Biz yine davet ediyoruz. Buyurun, pozisyonlarınızı getirin.

Beraber koyalım, incelensin. Eğer katılmıyorsanız istediğiniz pozisyonları gönderin bize, onları gösterelim ama sakın, ‘Vay efendim, şu pozisyon niye yok, bu pozisyon yok.’ demeye kalkmayın.  ‘Hodri meydan.’ diyoruz, ‘İstediğiniz pozisyonlar.’ diyoruz. Hem katılmayıp bundan sonra da işi yine sulandırmaya kalkmayın.''

Kendileri için değil, her takım için adalet ve eşitlik istediklerini belirten Ilıcalı, son olarak şunları söyleyerek sözlerini noktaladı👇

Kendileri için değil, her takım için adalet ve eşitlik istediklerini belirten Ilıcalı, son olarak şunları söyleyerek sözlerini noktaladı👇

''Kendimiz için değil, her takım için adalet istiyoruz. Her takım eşit olsun istiyoruz. Bunun mücadelesi içindeyiz. ‘Eğer ortada bir sorun varsa da bu görünsün diye yabancı hakemlere gösterelim.’ dedik. Daha doğrusu sizden teklif geldi, biz kabul ettik. Teklifinizi kabul ettik, ortada yoksunuz. Yine, ‘Vay efendim şöyle dedin, sen önce açıklama yaptın çok kırıldım, bize sormadan açıklama yaptın…’

Ben durumla ilgili bilgi verdim. Anlaştığımız şeyin somut bir şekilde gününü, tarihini verdim. Her şey de zaten burada yazılı. ‘Millî takım arası.’ dedik, ben de, ‘Millî takım arası.’ demişim zaten. Burada ne var da, ne buldunuz da bu şekilde tepki verdiniz anlayamadım. Belki kendi aralarında bir problem olmuş olabilir. Onu da çözerlerse biz bekliyoruz.”

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