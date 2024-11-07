Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Zehir Zemberek Sözler: ''Teraziden Kaçan Bir Takım Görüyoruz''

'‘İbrahim Hatipoğlu, 'İsterseniz pozisyonlara bakalım. Yabancı hakem gelsin incelesin.’ dedi. Biz de resmi hesabımızdan yönetim olarak cevap verdik. Dedik ki, ‘Bu seneden başlayarak istediğiniz sezonun pozisyonlarına bakalım. İstediğiniz hakemi siz getirin, bu şekilde inceleyelim.’

Teklifi yapan onlar, kabul eden de biziz. Sonra Sayın Hatipoğlu beni aradı. Güzel bir sohbet yaptık. O sohbet içerisinde, ‘Tamam, hakem getirelim. Nasıl yapalım?’

Ben dedim ki, ‘Siz bir hakem davet edin yurt dışından, ben UEFA’ya sorayım, bir hakem rica edelim. Getireceğimiz iki hakemle beraber pozisyonları inceleyelim.’ Sayın Hatipoğlu, ‘Tamam.’ dedi.

O sırada biz konuşurken, gayet nezih, güzel konuşuyoruz. Galatasaray hesabından, hatırlarsanız Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra bizim aleyhimize, bizi işaret eden çirkin bir açıklama geldi. Bize bir gönderme var. ‘Sayın Hatipoğlu, biz sizinle böyle güzel bir diyalog içindeyiz, siz niye böyle bir açıklama yapıyorsunuz bir yandan?’ dedim. ‘O açıklamadan haberim yok.’ dedi.''