Fenerbahçe'de AZ Alkmaar Mağlubiyeti Sonrası Taraftar İsyan Bayrağını Çekti!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi AZ Alkmaar 3-1 kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de taraftar isyan bayrağını çekti. Maçta oynanan futbola ve alınan skora isyan eden taraftarlar, Teknik Direktör Mourinho'yu ve yönetimi sert bir dille eleştirdi.