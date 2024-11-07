Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de AZ Alkmaar Mağlubiyeti Sonrası Taraftar İsyan Bayrağını Çekti!

Fenerbahçe'de AZ Alkmaar Mağlubiyeti Sonrası Taraftar İsyan Bayrağını Çekti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 01:30

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi AZ Alkmaar 3-1 kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de taraftar isyan bayrağını çekti. Maçta oynanan futbola ve alınan skora isyan eden taraftarlar, Teknik Direktör Mourinho'yu ve yönetimi sert bir dille eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası eleştiri okları oyunculara, teknik ekibe ve yönetime çevrildi. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan çok ağır tepkiler gösterdi.

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası eleştiri okları oyunculara, teknik ekibe ve yönetime çevrildi. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan çok ağır tepkiler gösterdi.

Maçın detaylarına şurada değinmiştik👇

Şimdi de tepkilere geçelim👇

Şimdi de tepkilere geçelim👇
twitter.com

Gelen tepkilerin büyük bölümü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelikti👇

Gelen tepkilerin büyük bölümü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelikti👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Takımın kötü mücadelesini ve ruhsuz futbolunu eleştirenler oldu👇

Takımın kötü mücadelesini ve ruhsuz futbolunu eleştirenler oldu👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Cindirella Man

Fenerbahçe li arkadaşlar iyide Ali Koç. gerçegini görmek için biraz geç kalmadınız mı

Da_Dude

Baya baya suratlarındaki tüy sayısı Fenerbahçe'nin Hollanda'ya giden ekibinden daha az olan , yaş ortalaması 23 olan bir takıma yenildiler. Bu kadar ılıman o... Devamını Gör