Fenerbahçe'de AZ Alkmaar Mağlubiyeti Sonrası Taraftar İsyan Bayrağını Çekti!
Fenerbahçe'de AZ Alkmaar Mağlubiyeti Sonrası Taraftar İsyan Bayrağını Çekti!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi AZ Alkmaar 3-1 kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de taraftar isyan bayrağını çekti. Maçta oynanan futbola ve alınan skora isyan eden taraftarlar, Teknik Direktör Mourinho'yu ve yönetimi sert bir dille eleştirdi.
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Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası eleştiri okları oyunculara, teknik ekibe ve yönetime çevrildi. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan çok ağır tepkiler gösterdi.
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Şimdi de tepkilere geçelim👇
Gelen tepkilerin büyük bölümü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelikti👇
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Takımın kötü mücadelesini ve ruhsuz futbolunu eleştirenler oldu👇
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