Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 Mağlup Oldu!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 Mağlup Oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası tamamlanan maçta Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle kulübede olmadığı maçta kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, aldığı şok yenilgiyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
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Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin 5 puanı vardı.
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AZ Alkmaar'a karşı alınan mağlubiyet Fenerbahçe'de moralleri düşürdü.
Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi: Sivasspor
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