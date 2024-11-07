Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 Mağlup Oldu!

Hollanda'ya puan ya da puanlar almak için giden Fenerbahçe, istediğini alamadı ve AZ Alkmaar'a mağlup oldu. Fenerbahçe'nin tek golü 70. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi ve En-Nesyri bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Karşılaşma öncesi 5 puanı bulunan Sarı-Lacivertli ekibin puanı sabit kalırken, AZ Alkmaar puanını 6'ya yükseltti.