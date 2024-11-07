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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 Mağlup Oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-1 Mağlup Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 00:50

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası tamamlanan maçta Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. 

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle kulübede olmadığı maçta kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, aldığı şok yenilgiyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin 5 puanı vardı.

Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin 5 puanı vardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta 5 puan toplayan Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek kendini üst sıralara atmayı hedefliyordu.

AZ Alkmaar'a karşı alınan mağlubiyet Fenerbahçe'de moralleri düşürdü.

AZ Alkmaar'a karşı alınan mağlubiyet Fenerbahçe'de moralleri düşürdü.

Hollanda'ya puan ya da puanlar almak için giden Fenerbahçe, istediğini alamadı ve AZ Alkmaar'a mağlup oldu. Fenerbahçe'nin tek golü 70. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi ve En-Nesyri bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Karşılaşma öncesi 5 puanı bulunan Sarı-Lacivertli ekibin puanı sabit kalırken, AZ Alkmaar puanını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi: Sivasspor

Fenerbahçe'nin sıradaki rakibi: Sivasspor

AZ Alkmaar'a kaybettiği maç sonrası odağını tekrardan lige çeviren Fenerbahçe, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Sivasspor'u evinde ağırlayacak. Trendyol Süper Lig'de çıktığı 10 maçta topladığı 23 puanla ikinci sırada yer alan Sarı-Lacivertliler Sivasspor engelini aşarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

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