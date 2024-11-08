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Galatasaray'a Icardi'den Kötü Haber: Mauro Icardi'nin Çapraz Bağları Koptu!

Galatasaray'a Icardi'den Kötü Haber: Mauro Icardi'nin Çapraz Bağları Koptu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 12:04

Galatasaray'ın dün akşam Tottenham'la karşılaştığı maçta sakatlanan Mauro Icardi'den kötü haber geldi. 83. dakikada sakatlanarak sedyeyle kenara gelen 31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu merakla bekleniyordu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklandı. Ameliyat olacağı söylenen Arjantinli yıldızın uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Mauro Icardi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk ettiği maçın 83. dakikasında sakatlandı.

Mauro Icardi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk ettiği maçın 83. dakikasında sakatlandı.

Sağlık görevlilerinin oyun alanına girmesiyle birlikte Galatasaray cephesinde endişeli bir bekleyiş başlamıştı.

Sağlık görevlilerinin oyun alanına girmesiyle birlikte Galatasaray cephesinde endişeli bir bekleyiş başlamıştı.

Yıldız futbolcu sedyeyle kenara gelerek yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Kısa bir süre önce kulüpten yapılan açıklamayla Arjantinli yıldızın sağlık durumu belli oldu.

Yıldız futbolcu sedyeyle kenara gelerek yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Kısa bir süre önce kulüpten yapılan açıklamayla Arjantinli yıldızın sağlık durumu belli oldu.

Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı açıklamada, ''UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı açıklamada, ''UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

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