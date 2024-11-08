Galatasaray'a Icardi'den Kötü Haber: Mauro Icardi'nin Çapraz Bağları Koptu!

Galatasaray'ın dün akşam Tottenham'la karşılaştığı maçta sakatlanan Mauro Icardi'den kötü haber geldi. 83. dakikada sakatlanarak sedyeyle kenara gelen 31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu merakla bekleniyordu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklandı. Ameliyat olacağı söylenen Arjantinli yıldızın uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.