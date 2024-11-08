İtalya’da "Tiki-Taka Beşiktaş" Fırtınası Esiyor: Şarkının Sözleri Sosyal Medyada Viral Oldu!

ANNA ve Niky Savage’in “TT LE GIRLZ” isimli şarkısı İtalya'da popüler oldu. 60 milyondan fazla dinlenen şarkı İtalya'da en çok dinlenen ilk 10 şarkı arasında yer aldı. Şarkıda geçen ''Tiki-Taka Beşiktaş'' sözleri ise sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı, şarkıya eşlik eden eğlenceli videolar hazırlayıp sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.
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ANNA ve Niky Savage’in “TT LE GIRLZ” isimli şarkısında geçen ''Tiki-Taka Beşiktaş'' sözleri sosyal medyayı etkisi altına almaya başladı.
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60 milyondan fazla dinlenen şarkı, İtalya'da en çok dinlenen şarkılar listesine 10. sıradan girdi. TikTok gibi sosyal medya platformlarında birçok kişi şarkının sözlerini kullanarak içerik paylaşmaya başladı.
Bir kişi yoldan geçen kişilere mikrofon uzatarak şarkı sözlerini tamamlamasını istedi ve ortaya gülümseten anlar çıktı👇
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Viral olan şarkıyı sosyal medya fenomenleri de paylaşmaya başladı👇
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Beşiktaşlı taraftarlardan yorumlar da gecikmedi👇
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