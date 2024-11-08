İtalya’da "Tiki-Taka Beşiktaş" Fırtınası Esiyor: Şarkının Sözleri Sosyal Medyada Viral Oldu!

ANNA ve Niky Savage’in “TT LE GIRLZ” isimli şarkısı İtalya'da popüler oldu. 60 milyondan fazla dinlenen şarkı İtalya'da en çok dinlenen ilk 10 şarkı arasında yer aldı. Şarkıda geçen ''Tiki-Taka Beşiktaş'' sözleri ise sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı, şarkıya eşlik eden eğlenceli videolar hazırlayıp sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.