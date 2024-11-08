Mauro Icardi'den Sakatlık Sonrası İlk Paylaşım Geldi: Arjantinli Yıldıza Destek Mesajları Yağdı
Mauro Icardi'den Sakatlık Sonrası İlk Paylaşım Geldi: Arjantinli Yıldıza Destek Mesajları Yağdı
Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham karşılaşmasında sakatlanarak kenara gelmişti. Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen yıldız futbolcudan sakatlık sonrası ilk açıklama geldi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Icardi, daha güçlü bir şekilde geri döneceğini söyledi. Icardi'nin o paylaşımına çok sayıda destek mesajı geldi.
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Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 83. dakikasında sakatlanan Icardi, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
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Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklanmıştı.
Kulübün yaptığı açıklama sonrası Icardi'den ilk paylaşım geldi.
Icardi'ye destek mesajı gönderen ilk isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu oldu👇
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi için ''En güçlü şekilde geri döneceksin'' notuyla bir hikaye paylaştı👇
Başta Muslera olmak üzere takım arkadaşlarından da destek mesajı geldi👇
Oyuncu Şahan Gökbakar da destek mesajı attı👇
Galatasaraylı taraftarlardan da destek mesajları gecikmedi👇
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