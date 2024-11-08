Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Mauro Icardi'den Sakatlık Sonrası İlk Paylaşım Geldi: Arjantinli Yıldıza Destek Mesajları Yağdı

Mauro Icardi'den Sakatlık Sonrası İlk Paylaşım Geldi: Arjantinli Yıldıza Destek Mesajları Yağdı

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 15:11

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham karşılaşmasında sakatlanarak kenara gelmişti. Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen yıldız futbolcudan sakatlık sonrası ilk açıklama geldi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Icardi, daha güçlü bir şekilde geri döneceğini söyledi. Icardi'nin o paylaşımına çok sayıda destek mesajı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 83. dakikasında sakatlanan Icardi, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 83. dakikasında sakatlanan Icardi, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklanmıştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklanmıştı.

Ameliyat olacağı söylenen oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detayları şurada bulabilirsiniz👇

Kulübün yaptığı açıklama sonrası Icardi'den ilk paylaşım geldi.

Kulübün yaptığı açıklama sonrası Icardi'den ilk paylaşım geldi.

İşte, Icardi'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım👇

Icardi'ye destek mesajı gönderen ilk isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu oldu👇

Icardi'ye destek mesajı gönderen ilk isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu oldu👇

''Daha güçlü bir şekilde döneceksin kardeşim, seni seviyorum''

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi için ''En güçlü şekilde geri döneceksin'' notuyla bir hikaye paylaştı👇

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi için ''En güçlü şekilde geri döneceksin'' notuyla bir hikaye paylaştı👇

Başta Muslera olmak üzere takım arkadaşlarından da destek mesajı geldi👇

Başta Muslera olmak üzere takım arkadaşlarından da destek mesajı geldi👇

''Hadi dostum! En kısa sürede geri döneceksin''

Oyuncu Şahan Gökbakar da destek mesajı attı👇

Oyuncu Şahan Gökbakar da destek mesajı attı👇

''Bazen bütün kötü şeyler üst üste gelir. Sabır ve güç her şeyin üstesinden gelir. Sen güçlü bir aslansın. Dinlen, iyileş ve geri dön. Ailen Galatasaray, seni burada bekliyor olacak.''

Galatasaraylı taraftarlardan da destek mesajları gecikmedi👇

Galatasaraylı taraftarlardan da destek mesajları gecikmedi👇

''İyi günde de kötü günde de her zaman seninleyiz''

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın