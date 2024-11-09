25 Yaşını Geçtikten Sonra Erkeklere Otomatik Yüklenen O Düşünce: “Para Lazım”

Okulun bitmesi, iş arama süreci derken 25 yaş civarlarındaki herkeste bir panik hali yaşanıyor. Okul okurkenki rahatlığın bitmesiyle birlikte insan artık daha çok sorumluluk sahibi gibi hissediyor. İşte bir içerik üreticisi de bu konuya değinerek erkek cephesinde işlerin nasıl geliştiğine dair bir parodi videosu yayınladı. İzleyenleri güldüren içerik üreticisi beğenileri de topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.