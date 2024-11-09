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Trafikte Giderken Serçeyle Çarpışan Motorcu Kuşu O Halde Görünce Duygularına Hakim Olamadı

Trafikte Giderken Serçeyle Çarpışan Motorcu Kuşu O Halde Görünce Duygularına Hakim Olamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.11.2024 - 12:30

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Trafikte başımıza gelmez dediğimiz birçok olayın geldiğini görebiliyoruz. Ne yazık ki özellikle kuşlar için arabalar ve motorlar büyük tehlike yaratıyor. Bir motor sürücüsü de trafikte yaşadığı talihsiz kazayı paylaşmasıyla sosyal medyada kısa sürede gündeme geldi. Motor sürücüsü trafikte seyrederken bir anda beliren serçe kuşuyla çarpışmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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O hızla serçeye çarpan motor sürücüsü, geri dönüp serçeye baktığında ise hayatını kaybetmek üzere olduğunu fark etti.

O hızla serçeye çarpan motor sürücüsü, geri dönüp serçeye baktığında ise hayatını kaybetmek üzere olduğunu fark etti.

Yaşadığı üzücü olaydan etkilenen motor sürücüsü bizleri de duygularına ortak etti.

Yaşadığı üzücü olaydan etkilenen motor sürücüsü bizleri de duygularına ortak etti.

İşte detaylar 👇

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