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Babası İstediği Barbie’li Çantayla Eve Gelince Mutluluktan Dört Köşe Olan Tatlı Kız Tepkisiyle Gülümsetti

Babası İstediği Barbie’li Çantayla Eve Gelince Mutluluktan Dört Köşe Olan Tatlı Kız Tepkisiyle Gülümsetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.11.2024 - 14:05

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Çocukların sürpriz hediyeler karşısında yaşadığı duygular öylesine iç ısıtıcı oluyor ki, o anları görünce hepimiz pamuk gibi oluyoruz. Bir anne baba da dünyalar tatlısı kızlarına hazırladıkları sürprizi sosyal medyada paylaştı. Video karşısında beğeni butonuna basmalara doyamadık. Adeta gözlerimizden kalpler çıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Tatlı kız babasının elinde Barbie’li çantayı görünce “İnanamıyorum” demişti.

Tatlı kız babasının elinde Barbie’li çantayı görünce “İnanamıyorum” demişti.

Onun bu şaşkınlıkla karışık mutluluğu her şeye değerdi.

Onun bu şaşkınlıkla karışık mutluluğu her şeye değerdi.

Kaynak: @aysedirlikofficial

İşte detaylar 👇

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