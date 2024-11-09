İlişkilerdeki Kriterlerin Yaş Geçtikçe Güncellenmesi Durumuna İçerik Üreticisinden Güldüren Parodi!

@esrita.97 adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, tespit videolarıyla sıkça viral oluyor. Oyunculuk yeteneğiyle de ön plana çıkan başarılı içerik üreticisi son videosunda 20’li yaşların başı ile sonlarını kıyasladı. Bunu da partnerlerdeki kriterlerin değişimi üzerinden yaptı. Sizler de videoyu izleyince kendinizden izler göreceksiniz. Detaylar için buyurun 👇