İlişkilerdeki Kriterlerin Yaş Geçtikçe Güncellenmesi Durumuna İçerik Üreticisinden Güldüren Parodi!

@esrita.97 adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, tespit videolarıyla sıkça viral oluyor. Oyunculuk yeteneğiyle de ön plana çıkan başarılı içerik üreticisi son videosunda 20’li yaşların başı ile sonlarını kıyasladı. Bunu da partnerlerdeki kriterlerin değişimi üzerinden yaptı. Sizler de videoyu izleyince kendinizden izler göreceksiniz. Detaylar için buyurun 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisi 20’lerin başlarında hayallerde kurulan partner için tepeden tırnağa istekler olduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orası öyle olsun, burası böyle olsun derken liste uzayıp gidiyordu. Ancak 20’lerin sonlarında daha realist bir yaklaşım olduğunu biraz da süsleyerek bizlere aktardı.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın