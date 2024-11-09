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Uzun Süredir Yuva Bekleyen Masum Köpeğin Sonunda Beklediği Gün Gelince Yaşananlar Kalbinizi Isıtacak!

Uzun Süredir Yuva Bekleyen Masum Köpeğin Sonunda Beklediği Gün Gelince Yaşananlar Kalbinizi Isıtacak!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.11.2024 - 17:09

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Bazı patili dostlarımız bebekliğinden itibaren sıcak bir yuvada büyüyecek şansa sahip olamayabiliyor ne yazık ki. Kimileri uzun yıllarını kafes köşelerinde yuva bekleyerek geçiriyor. İşte şimdi böyle bir hikaye ile karşınızdayız. Görüntüler yurt dışında bir barınaktan. Gelin detaylara geçelim.

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Fotoğrafta gördüğünüz tatlı melek, uzun süredir yuva beklerken sonunda beklediği gün geliyor.

Fotoğrafta gördüğünüz tatlı melek, uzun süredir yuva beklerken sonunda beklediği gün geliyor.

Onu sahiplenmeye karar veren yeni ailesiyle tanışma anı ise insana birçok duyguyu aynı anda hissettiriyor.

Onu sahiplenmeye karar veren yeni ailesiyle tanışma anı ise insana birçok duyguyu aynı anda hissettiriyor.

İşte detaylar 👇

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