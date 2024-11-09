Uzun Süredir Yuva Bekleyen Masum Köpeğin Sonunda Beklediği Gün Gelince Yaşananlar Kalbinizi Isıtacak!

Bazı patili dostlarımız bebekliğinden itibaren sıcak bir yuvada büyüyecek şansa sahip olamayabiliyor ne yazık ki. Kimileri uzun yıllarını kafes köşelerinde yuva bekleyerek geçiriyor. İşte şimdi böyle bir hikaye ile karşınızdayız. Görüntüler yurt dışında bir barınaktan. Gelin detaylara geçelim.
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Fotoğrafta gördüğünüz tatlı melek, uzun süredir yuva beklerken sonunda beklediği gün geliyor.
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Onu sahiplenmeye karar veren yeni ailesiyle tanışma anı ise insana birçok duyguyu aynı anda hissettiriyor.
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