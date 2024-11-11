Sorularına Yanıt Alabilmek İçin Kadın Taklidi Yapan Erkek Öğrenci

Mühendislik fakültelerinin erkek öğrenci ağırlıklı olması ve bu ağırlığın da çok fazla olması pek çok kişinin bildiği bir gerçek. Hatta popüler TV yapımlarında, mizah sayfalarında bu bölümlerdeki yoğun testesteron sık sık gündeme gelir. Mühendislik okuyan bir öğrenci de uzun süredir derslerle veya bölümle ilgili sorduğu soruların 'iplenmemesinden' şikayetçi olmuş olacak ki profilini değiştirdi ve istediği yanıtı aldı. Tabii bu durum da viral oldu.