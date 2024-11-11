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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.11.2024 - 10:58

Sosyal medyada aynı kalıpta çok fazla şaka dönüyor ama bir şaka tipi var ki sanat eserleri gibi taklit edilemiyor. Bazen yüzümüzü ekşitse de kullanılan zeka ve dil yetenekleriyle pek çok kelime şakası günümüzü güzelleştirebiliyor. İşte başta soğuk şaka gibi görünse de ummadığımız bir anda çıkıp gelen şakalar.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Gayet de diyebiliriz.

Gayet de diyebiliriz.
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ABD seçimleri olmazsa olmaz.

ABD seçimleri olmazsa olmaz.
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Tekrar görüşmek üzere 👋

Tekrar görüşmek üzere 👋
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