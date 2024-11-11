Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları
Sosyal medyada aynı kalıpta çok fazla şaka dönüyor ama bir şaka tipi var ki sanat eserleri gibi taklit edilemiyor. Bazen yüzümüzü ekşitse de kullanılan zeka ve dil yetenekleriyle pek çok kelime şakası günümüzü güzelleştirebiliyor. İşte başta soğuk şaka gibi görünse de ummadığımız bir anda çıkıp gelen şakalar.
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Gayet de diyebiliriz.
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ABD seçimleri olmazsa olmaz.
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Tekrar görüşmek üzere 👋
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