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Hazırcevap İnsanlar Zeki mi Aile Ortamı Kurbanı mı?

Hazırcevap İnsanlar Zeki mi Aile Ortamı Kurbanı mı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.11.2024 - 12:17

İnsan ilişkilerinde verilen yanıtların tonu, zeka kırıntısı barındırması önemlidir. Kimi insanlar bu konuda oldukça hızlı ve atiktir. Laf sokma olarak da adlandırılan bu tabiri kullananlara da hazırcevap denir. Hazırcevap insanların genel kanı itibariyle zeki oldukları düşünülse de bu durumu salt zekayla bağdaştırmayanlar da var. Bir Twitter kullanıcısı bu konuya değindi ve timeline ortadan ikiye bölündü.

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Anna snitkina isimli kullanıcısının tezi hazırcevap insanların zeki değil terörize edilmiş aile ortamı kurbanı oldukları...

Anna snitkina isimli kullanıcısının tezi hazırcevap insanların zeki değil terörize edilmiş aile ortamı kurbanı oldukları...
twitter.com

Buna katılmayanlar da oldu.

Buna katılmayanlar da oldu.

Şiddetli bir şekilde itiraz edenler de oldu.

Şiddetli bir şekilde itiraz edenler de oldu.
twitter.com

Zekasız bunun mümkün olmayacağını söyleyenler de...

Zekasız bunun mümkün olmayacağını söyleyenler de...
twitter.com

Katılanlar da var.

Katılanlar da var.
twitter.com
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