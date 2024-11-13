Hazırcevap İnsanlar Zeki mi Aile Ortamı Kurbanı mı?
Hazırcevap İnsanlar Zeki mi Aile Ortamı Kurbanı mı?
İnsan ilişkilerinde verilen yanıtların tonu, zeka kırıntısı barındırması önemlidir. Kimi insanlar bu konuda oldukça hızlı ve atiktir. Laf sokma olarak da adlandırılan bu tabiri kullananlara da hazırcevap denir. Hazırcevap insanların genel kanı itibariyle zeki oldukları düşünülse de bu durumu salt zekayla bağdaştırmayanlar da var. Bir Twitter kullanıcısı bu konuya değindi ve timeline ortadan ikiye bölündü.
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Anna snitkina isimli kullanıcısının tezi hazırcevap insanların zeki değil terörize edilmiş aile ortamı kurbanı oldukları...
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Buna katılmayanlar da oldu.
Şiddetli bir şekilde itiraz edenler de oldu.
Zekasız bunun mümkün olmayacağını söyleyenler de...
Katılanlar da var.
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