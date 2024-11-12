Alışveriş Bağımlıları Yaşadıkları Sıkıntıları İtiraf Etti

İnternet üzerinden alışveriş yapmak gerek uygun fiyatları gerek geniş ürün yelpazesi olsun hayatımızı kolaylaştıran bir yenilik. Ancak her şeyde olduğu gibi bunda da aşırıya kaçanlar var. Özellikle kredi kartlarının limitlerini zorlayanlar ürünleri sipariş edip kuryeden gelecek zili bekleyip bu bekleyiş teslimatla sonlanınca haz yaşasalar da sonrasında hem maddi hem de manevi bazı sorgulamalar insanın hem bütçesini hem de psikolojisini bozabiliyor. Twitter'da da bir itiraf dalgası başladı ve yüzlerce kişi problemlerini anlattı.