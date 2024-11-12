onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlk Görüşte Aşık Olan Adamın 915 Günlük Mücadelesi Viral Oldu

İlk Görüşte Aşık Olan Adamın 915 Günlük Mücadelesi Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.11.2024 - 15:57

Günümüzde ilişkilere dair en çok şikayet edilen durumlardan biri aşkların sabun köpüğü tadında olması, tarafların şıpsevdi olması gibi konular. Bu tespitin ne kadar doğruluk payı var, genellenecek kadar büyük bir mevzu mu bilemeyiz ama halen daha eski aşkları yaşamaya çalışan gönül emekçileri var. Bunu da Twitter'da paylaşılan bir flood sayesinde öğrendik.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk görüşte aşk...

İlk görüşte aşk...

Devamı şu şekilde geliyor.

Devamı şu şekilde geliyor.

Emoji kullanımı da sıklaşıyor.

Emoji kullanımı da sıklaşıyor.

Konum istemeler...

Konum istemeler...

Daha beşinci gün

Daha beşinci gün
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Ve son...

Ve son...

Bu da bonusu!

Bu da bonusu!

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın