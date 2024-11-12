İlk Görüşte Aşık Olan Adamın 915 Günlük Mücadelesi Viral Oldu
İlk Görüşte Aşık Olan Adamın 915 Günlük Mücadelesi Viral Oldu
Günümüzde ilişkilere dair en çok şikayet edilen durumlardan biri aşkların sabun köpüğü tadında olması, tarafların şıpsevdi olması gibi konular. Bu tespitin ne kadar doğruluk payı var, genellenecek kadar büyük bir mevzu mu bilemeyiz ama halen daha eski aşkları yaşamaya çalışan gönül emekçileri var. Bunu da Twitter'da paylaşılan bir flood sayesinde öğrendik.
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İlk görüşte aşk...
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Devamı şu şekilde geliyor.
Emoji kullanımı da sıklaşıyor.
Konum istemeler...
Daha beşinci gün
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Ve son...
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