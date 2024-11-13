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Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.11.2024 - 16:36

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım geçtiğimiz hafta sokağın mizahında neler olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Herkes çok gergin!

Herkes çok gergin!
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Ayıp!

Ayıp!
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Asla tutturamıyorlar.

Asla tutturamıyorlar.
twitter.com

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Ufak olmuş bu.

Ufak olmuş bu.
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Yavaştan kapatalım.

Yavaştan kapatalım.
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