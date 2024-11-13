Gerginlik Seviyesiyle Öğrenci İşlerine Taş Çıkaran Otomat

İnsanın makineyle savaşı distopik romanların, filmlerin konusuydu. Ancak son yıllarda hızlanarak gelişen teknoloji sayesinde buna da alıştık. Yapay zeka botları, sohbet uygulamaları, asistanlar günlük hayatımızın bir parçası oldu. Ancak hiçbirimiz ellerimizle yazdığımız kodlardan trip yemeyi beklemiyordu. Müşterilerine soğuk davranan otomat da bunların en yakın örneği.