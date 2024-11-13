Gerginlik Seviyesiyle Öğrenci İşlerine Taş Çıkaran Otomat
Gerginlik Seviyesiyle Öğrenci İşlerine Taş Çıkaran Otomat
İnsanın makineyle savaşı distopik romanların, filmlerin konusuydu. Ancak son yıllarda hızlanarak gelişen teknoloji sayesinde buna da alıştık. Yapay zeka botları, sohbet uygulamaları, asistanlar günlük hayatımızın bir parçası oldu. Ancak hiçbirimiz ellerimizle yazdığımız kodlardan trip yemeyi beklemiyordu. Müşterilerine soğuk davranan otomat da bunların en yakın örneği.
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Paylaşım şöyle;
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Daha insani otomatlar da var.
Empati kuranlar da...
Diğer yorumlar şu şekilde.
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