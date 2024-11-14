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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.11.2024 - 16:39

Twitter mizah açısından derya deniz. Kimi en akıllıca video kesitlerini paylaşıyor, kimi günlük hayatta yaşadıklarını paylaşıyor, kimi de cuk oturan tespitlerle ekranlarımıza konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Kapatalım.

Kapatalım.
twitter.com

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