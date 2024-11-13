Estetik Kaygısı Kalmayanlardan Şehzade Mustafa Kombinine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Estetik Kaygısı Kalmayanlardan Şehzade Mustafa Kombinine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız bu Çarşamba günü en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fesat olmayın.
Kesin zevk için yapıyorlar.
👇
Dışarıdan alsan 100 liradan pahalıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kadarı da fazla ama?
👇
Bazı kabuslar...
Gururlu!
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
🤔
Salgına dönüştü.
Yarın da bekleriz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın