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Estetik Kaygısı Kalmayanlardan Şehzade Mustafa Kombinine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Estetik Kaygısı Kalmayanlardan Şehzade Mustafa Kombinine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.11.2024 - 17:44

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız bu Çarşamba günü en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Fesat olmayın.

Fesat olmayın.
twitter.com

Kesin zevk için yapıyorlar.

Kesin zevk için yapıyorlar.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Dışarıdan alsan 100 liradan pahalıdır.

Dışarıdan alsan 100 liradan pahalıdır.
twitter.com
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Bu kadarı da fazla ama?

Bu kadarı da fazla ama?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bazı kabuslar...

Bazı kabuslar...

Gururlu!

Gururlu!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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🤔

🤔
twitter.com

Salgına dönüştü.

Salgına dönüştü.
twitter.com

Yarın da bekleriz!

Yarın da bekleriz!
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 🚀

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