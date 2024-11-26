İddia: Advanced Warfare'in Geliştiricisi Sledgehammer Games 2027 Yılında Yeni Bir Call of Duty Çıkaracak!

Call of Duty markası, birçok farklı stüdyo ile geliştiriliyor. Bu stüdyolardan birisi de Sledgehammer Games. Daha önce Advanced Warfare oyununu geliştiren bu stüdyo, yeni bir Call of Duty oyunu yapıyor olabilir. Yapılan bu oyun da tahminlere göre 2027 yılında bizlerle buluşacak.