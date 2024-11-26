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İddia: Advanced Warfare'in Geliştiricisi Sledgehammer Games 2027 Yılında Yeni Bir Call of Duty Çıkaracak!

İddia: Advanced Warfare'in Geliştiricisi Sledgehammer Games 2027 Yılında Yeni Bir Call of Duty Çıkaracak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 18:11

Call of Duty markası, birçok farklı stüdyo ile geliştiriliyor. Bu stüdyolardan birisi de Sledgehammer Games. Daha önce Advanced Warfare oyununu geliştiren bu stüdyo, yeni bir Call of Duty oyunu yapıyor olabilir. Yapılan bu oyun da tahminlere göre 2027 yılında bizlerle buluşacak.

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Gelecek temasını işleyen ilk Call of Duty oyunu.

Gelecek temasını işleyen ilk Call of Duty oyunu.

2014 yılında piyasya sürülen Call of Duty: Advanced Warfare, bizleri 2054 yılına götürmüştü. Serinin önceki oyunları modern savaş ve dünya savaşları üzerine kuruluydu. Advanced Warfare ise ilk gelecek temalı Call of Duty oyunu olmuştu.

Sledgehammer, birçok farklı oyunda da yardımcı stüdyo olarak çalıştı.

Sledgehammer, birçok farklı oyunda da yardımcı stüdyo olarak çalıştı.

Her ne kadar Call of Duty serisini geliştiren birçok geliştirici olsa da bu stüdyolar sürekli iletişim halinde. Birbirlerine gerektiğinde destek vermekten çekinmeyen bu stüdyolar, birçok oyunu da ortak bir şekilde geliştiriyor.

Ortaya atılan yeni iddialara göre de Sledgehammer'ın yeni oyunu 2027'de gelecek.

Ortaya atılan yeni iddialara göre de Sledgehammer'ın yeni oyunu 2027'de gelecek.
twitter.com

Call of Duty sızıntıları ile tanınan bir sosyal medya kullanıcısı, Sledgehammer ile ilgili yeni bir söylenti ortaya attı. Buna göre geliştirici stüdyo 2027 yılında çıkacak bir oyun için çalışmalara devam ediyor. Bunun yanında 2026 yılında gelecek oyunun da Modern Warfare 4 olacağını öne sürdü.

Yeni oyun Advanced Warfare'i devam ettirebilir.

Yeni oyun Advanced Warfare'i devam ettirebilir.

Her ne kadar elimizde kesin bir bilgi olmasa da Sledgehammer'ın yeni devam oyunu Advanced Warfare'ı devam ettirebilir. Tabii, tamamen yeni bir isim ile de karşımıza çıkabilirler.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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