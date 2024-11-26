Futbolcuların Maç Esnasında İçeceklerini Tükürmesinin Ardındaki Sebep Nedir?

Maç sırasında tempoları yüksek olan futbolcuların susuzluklarını gidermek için içeceklerini içmeleri beklenir, değil mi? Ancak bazı oyuncuların bunu yapmadığını, içeceği ağızlarında çalkalayıp tükürdüğünü görebilirsiniz. Bu garip davranışın arkasında aslında bilimsel bir yöntem var: Karbonhidrat durulama! İyi de ne işe yarıyor? Beraber bakalım!

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