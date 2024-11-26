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Futbolcuların Maç Esnasında İçeceklerini Tükürmesinin Ardındaki Sebep Nedir?

Futbolcuların Maç Esnasında İçeceklerini Tükürmesinin Ardındaki Sebep Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 22:35

Maç sırasında tempoları yüksek olan futbolcuların susuzluklarını gidermek için içeceklerini içmeleri beklenir, değil mi? Ancak bazı oyuncuların bunu yapmadığını, içeceği ağızlarında çalkalayıp tükürdüğünü görebilirsiniz. Bu garip davranışın arkasında aslında bilimsel bir yöntem var: Karbonhidrat durulama! İyi de ne işe yarıyor? Beraber bakalım!

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Futbolcuların içeceklerini yutmamaları aslında bir performans artırma tekniğine dayanıyor: Karbonhidrat durulama. Bu yöntem, karbonhidrat içeren bir solüsyonun ağızda birkaç saniye çalkalanıp ardından tükürülmesini içerir.

Futbolcuların içeceklerini yutmamaları aslında bir performans artırma tekniğine dayanıyor: Karbonhidrat durulama. Bu yöntem, karbonhidrat içeren bir solüsyonun ağızda birkaç saniye çalkalanıp ardından tükürülmesini içerir.

İğrenç görünebilir ama bilimsel araştırmalar bunun kısa süreli yüksek yoğunluklu aktivitelerde performansı artırabileceğini gösteriyor.

İğrenç görünebilir ama bilimsel araştırmalar bunun kısa süreli yüksek yoğunluklu aktivitelerde performansı artırabileceğini gösteriyor.

Bir araştırmaya göre karbonhidrat durulama, özellikle bir saatten uzun süren spor aktivitelerinde dayanıklılığı %2-3 oranında artırabiliyor.

Bir araştırmaya göre karbonhidrat durulama, özellikle bir saatten uzun süren spor aktivitelerinde dayanıklılığı %2-3 oranında artırabiliyor.

Ancak bu, sporcuların mide rahatsızlıkları yaşamadan performanslarını iyileştirmelerini sağlamak için geliştirilmiş bir teknik.

Ancak bu, sporcuların mide rahatsızlıkları yaşamadan performanslarını iyileştirmelerini sağlamak için geliştirilmiş bir teknik.

Araştırmacılar, karbonhidrat durulamanın etkisinin ağızdaki karbonhidrat reseptörlerinin beyne sinyaller göndermesiyle ortaya çıktığını düşünüyor.

Araştırmacılar, karbonhidrat durulamanın etkisinin ağızdaki karbonhidrat reseptörlerinin beyne sinyaller göndermesiyle ortaya çıktığını düşünüyor.
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Bu sinyaller, motor fonksiyonları tetikleyerek sporcuların daha hızlı ve güçlü hareket etmelerine yardımcı olabilir.

Bu sinyaller, motor fonksiyonları tetikleyerek sporcuların daha hızlı ve güçlü hareket etmelerine yardımcı olabilir.

Ek olarak, tatlı bir çözeltinin ağızda çalkalanması, algılanan yorgunluğu azaltarak sporculara yenilenmiş bir enerji hissi verebilir.

Ek olarak, tatlı bir çözeltinin ağızda çalkalanması, algılanan yorgunluğu azaltarak sporculara yenilenmiş bir enerji hissi verebilir.

Ancak bu yöntemin tam olarak nasıl işlediği konusunda bilim insanları arasında bir fikir birliği bulunmuyor.

Ancak bu yöntemin tam olarak nasıl işlediği konusunda bilim insanları arasında bir fikir birliği bulunmuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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