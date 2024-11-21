Rolex Neden Pek Çok Markanın Aksine Futbol Takımlarına Sponsor Olmuyor?

Rolex dendiğinde akla genellikle lüks, zarafet ve titizlik gelir. Ancak iş futbol takımlarına sponsor olmaya gelince marka bir adım geri atıyor. Peki, neden? Hublot gibi markalar futbol dünyasında boy gösterirken, Rolex hala mesafeli kalmaya devam ediyor. İşin perde arkasında ise köklü bir marka stratejisi yatıyor.

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