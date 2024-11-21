Rolex Neden Pek Çok Markanın Aksine Futbol Takımlarına Sponsor Olmuyor?
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Rolex Neden Pek Çok Markanın Aksine Futbol Takımlarına Sponsor Olmuyor?
Rolex dendiğinde akla genellikle lüks, zarafet ve titizlik gelir. Ancak iş futbol takımlarına sponsor olmaya gelince marka bir adım geri atıyor. Peki, neden? Hublot gibi markalar futbol dünyasında boy gösterirken, Rolex hala mesafeli kalmaya devam ediyor. İşin perde arkasında ise köklü bir marka stratejisi yatıyor.
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Rolex’in ilk marka elçisi bir futbolcu ya da yıldız bir aktör değil, 1920'lerde İngiliz Kanalı’nı yüzerek geçmeye çalışan Mercedes Gleitze isimli bir yüzücüydü. Bu olaydan sonra Rolex, kampanyalarında seçkin kişilerle çalışmayı tercih etti.
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Rekor kıran pilotlardan, Oscar ödüllü yönetmenlere ve ünlü opera sanatçılarına kadar pek çok özel figür, Rolex reklamlarının yüzü oldu.
Ancak futbol, Rolex’in “seçkin” standartlarına hiçbir zaman uygun görülmedi. Bir dönem futbolun alt sınıflara hitap eden bir spor olarak görülmesi ve futbolcuların lüks tüketimle ilişkilendirilmemesi bunda etkili olmuş olabilir.
Günümüzde futbolun eski statüsü çok geride kaldı. Hublot, TAG Heuer ve Audemars Piguet gibi markalar bu değişimi fark etti ve ünlü futbolcularla iş birliği yapmaya başladı.
Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Cristiano Ronaldo gibi isimler artık lüks saat markalarının elçileri. Ancak Rolex bu değişimi göz ardı ederek seçkinliğini korumayı tercih ediyor.
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Rolex, sponsorluk stratejilerinde bireysel sporları tercih ediyor. Bunun temel nedeni, takım oyunlarının doğası gereği başarının bir ekip çalışması olarak görünmesi. Futbol gibi sporlar, bir bireyin başarısından çok takımın başarısını öne çıkarır.
Tenis, golf ve Formula 1 gibi bireysel sporlar, Rolex’in marka stratejisi için çok daha uygun bir zemin sunuyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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