Uçak Pilotlarının Aynı Tip Güneş Gözlüğü Takmasının Ardındaki Sebep Nedir?

Pilotlar için güneş gözlükleri sadece bir aksesuar değil, adeta hayat kurtaran bir ekipman! Neden mi? Çünkü gökyüzüne yükselmek harika bir his olabilir, ancak yüksek irtifalarda gözlerinizi korumanız şarttır. Üstelik işin ardında, gözleri koruma ve performansı artırma adına yüzyıllık bir hikaye yatıyor. Gelin anlatalım ✈️