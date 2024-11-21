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Hız Trenlerinin Hangi Amaçla İcat Edildiğini Öğrenince Şoka Girebilirsiniz! İyi de Neden?

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Hız Trenlerinin Hangi Amaçla İcat Edildiğini Öğrenince Şoka Girebilirsiniz! İyi de Neden?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 13:38

Hız trenleri günümüzde eğlence parklarının en popüler oyuncaklarından biri. Ancak icat edildikleri dönemde, amaçları bugünkü gibi sadece heyecan yaratmak değildi. Bütün tahminlerinizi unutun! Neden mi? İlk hız treni, insanların eğlenceden çok daha farklı bir konuda yönlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştı.

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1880'lerde Amerikalılar için eğlence anlayışı bugünkünden çok farklıydı. O dönemde barlar, salonlar ve genelevler, birçok insanın vakit geçirdiği popüler mekanlardı.

1880'lerde Amerikalılar için eğlence anlayışı bugünkünden çok farklıydı. O dönemde barlar, salonlar ve genelevler, birçok insanın vakit geçirdiği popüler mekanlardı.

Ancak bu mekanlar, dini değerlere önem veren bazı kişiler için 'ahlaki bir tehdit' olarak görülüyordu.

İşte bu duruma bir çözüm getirmek isteyen kişi, çorap üreticisi bir iş adamı olan LaMarcus Thompson'dı. Thompson, insanları bu "günah dolu" mekanlardan uzak tutmak ve onlara alternatif bir eğlence sunmak istedi. Ama bunu nasıl yapacaktı?

İşte bu duruma bir çözüm getirmek isteyen kişi, çorap üreticisi bir iş adamı olan LaMarcus Thompson'dı. Thompson, insanları bu "günah dolu" mekanlardan uzak tutmak ve onlara alternatif bir eğlence sunmak istedi. Ama bunu nasıl yapacaktı?
imgur.com

Thompson, insanlara adrenalin dolu bir deneyim yaşatacak ama aynı zamanda onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak bir şey düşündü: hız trenleri.

Thompson, insanlara adrenalin dolu bir deneyim yaşatacak ama aynı zamanda onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak bir şey düşündü: hız trenleri.

Evet, ilk hız treni fikri tam olarak bu şekilde ortaya çıktı. Planını hayata geçirmek için New York'un o dönemki en popüler ve aynı zamanda en "günahkar" bölgelerinden biri olan Coney Island'ı seçti.

Evet, ilk hız treni fikri tam olarak bu şekilde ortaya çıktı. Planını hayata geçirmek için New York'un o dönemki en popüler ve aynı zamanda en "günahkar" bölgelerinden biri olan Coney Island'ı seçti.

Bölge, o dönemde barlar ve genelevlerle dolu bir yerdi. Thompson, buraya bir hız treni inşa ederek insanların dikkatini bu mekanlardan uzaklaştırmayı hedefledi.

Bölge, o dönemde barlar ve genelevlerle dolu bir yerdi. Thompson, buraya bir hız treni inşa ederek insanların dikkatini bu mekanlardan uzaklaştırmayı hedefledi.
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Thompson’ın Coney Island’da inşa ettiği ilk hız treni büyük ilgi gördü ve hızla yaygınlaştı. Ancak bu, insanların barlardan ve diğer mekanlardan tamamen uzaklaşmasını sağladı mı? İşte bu tartışmalı bir konu.

Thompson’ın Coney Island’da inşa ettiği ilk hız treni büyük ilgi gördü ve hızla yaygınlaştı. Ancak bu, insanların barlardan ve diğer mekanlardan tamamen uzaklaşmasını sağladı mı? İşte bu tartışmalı bir konu.

Yine de LaMarcus Thompson, hız trenlerini dünya çapında yaygınlaştırmayı başardı ve günümüzde bu trenler, eğlence parklarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Hız trenleri, adrenalin bağımlılarının gözdesi olsa da ilk ortaya çıkış hikayesi, insanlara "günahsız bir heyecan" sunma çabasıydı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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