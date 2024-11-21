Hız Trenlerinin Hangi Amaçla İcat Edildiğini Öğrenince Şoka Girebilirsiniz! İyi de Neden?

Hız trenleri günümüzde eğlence parklarının en popüler oyuncaklarından biri. Ancak icat edildikleri dönemde, amaçları bugünkü gibi sadece heyecan yaratmak değildi. Bütün tahminlerinizi unutun! Neden mi? İlk hız treni, insanların eğlenceden çok daha farklı bir konuda yönlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştı.

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