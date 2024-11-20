Milka Markasının Almanya'da Kare Çikolata Üretememesinin Ardındaki İlginç Sebep

Alman marketlerinde çikolata raflarına dikkatlice baktığınızda, kare çikolataların yalnızca bir markaya ait olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Peki neden başka hiçbir markanın kare çikolata üretmediğini hiç düşündünüz mü? Bu durum, sıradan bir tasarım meselesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Aslında işin arkasında, 10 yıl boyunca süren ve iki dev markayı karşı karşıya getiren bir hukuk savaşı yatıyor. Gelin beraber inceleyelim.

Kaynak