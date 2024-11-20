Milka Markasının Almanya'da Kare Çikolata Üretememesinin Ardındaki İlginç Sebep
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Milka Markasının Almanya'da Kare Çikolata Üretememesinin Ardındaki İlginç Sebep
Alman marketlerinde çikolata raflarına dikkatlice baktığınızda, kare çikolataların yalnızca bir markaya ait olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Peki neden başka hiçbir markanın kare çikolata üretmediğini hiç düşündünüz mü? Bu durum, sıradan bir tasarım meselesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Aslında işin arkasında, 10 yıl boyunca süren ve iki dev markayı karşı karşıya getiren bir hukuk savaşı yatıyor. Gelin beraber inceleyelim.
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Almanya’nın köklü çikolata markalarından Ritter Sport, diğer çikolatalardan ayrışan tasarımıyla biliniyor.
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Şirketin sahibi Clara Ritter, 1932 yılında “Cebe, kırılmadan sığabilecek uzunlukta ve normal ağırlıkta bir çikolata üretmek istiyorum.” diyerek ikonik kare çikolataların temellerini attı.
Ritter Sport, 1993 yılında bu tasarımı tescilleyerek kare çikolataların patentini aldı. Hatta 1970’lerde “Quadratisch, praktisch, gut.” yani “Kare, pratik, güzel.” sloganıyla bu tasarımı markalarının özüne yerleştirdi.
2010 yılında İsviçreli çikolata devi Milka, Almanya’da kare çikolata üretmeye karar verdi. Ancak bu durum, Ritter Sport’un tepkisini çekti.
İki şirket arasında başlayan dava, Alman mahkemelerini yıllar boyunca meşgul etti. 2016’da mahkeme ilk kararı Milka lehine verdi. Ancak Ritter Sport, bu karara itiraz ederek süreci yeniden başlattı.
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2020 yılında Alman Federal Adalet Divanı, 10 yıl süren bu çekişmeyi sonlandırdı. Divan, kare çikolatanın tüketiciler tarafından Ritter Sport’un kalitesi ve markasıyla özdeşleştiğini belirterek, bu tasarımın yalnızca Ritter Sport tarafından kullanılmasına karar verdi.
Bu karar sonrası Almanya’da kare çikolatalar yalnızca Ritter Sport’a ait. Milka ve diğer markaların Almanya’da kare çikolata üretmesi hala yasak.
Ritter Sport, Almanya’da kare çikolata için patent başvurusu yaptığı için bu hak sadece Almanya’da korunuyor. Ancak bu, başka ülkelerde kare çikolata üretilemeyeceği anlamına gelmiyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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