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Netanyahu 3 Sebep Açıkladı: İsrail ile Lübnan Arasında Ateşkes

Netanyahu 3 Sebep Açıkladı: İsrail ile Lübnan Arasında Ateşkes

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.11.2024 - 22:59

İsrail Başbakanı Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’da bulunan Hizbullah ile ateşkes görüşmelerinin olumlu gittiğini ve taslağı kabineye sunacağını belirtti. İsrail, Gazze’de uyguladığı katliamın yanı sıra Lübnan’a da saldırmış, Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmüştü. Başbakan Netanyahu, ateşkes kararının arkasındaki 3 temel sebep olarak, 'İran tehdidine odaklanmayı, İsrail kuvvetlerini yenilemeyi ve Hamas'ı izole etmeyi” gösterdi.

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İsrail, Gazze’de uyguladığı katliamı sürdürürken, Lübnan’da bulunan Hizbullah ile de savaşmaya başlamıştı.

İsrail, Gazze’de uyguladığı katliamı sürdürürken, Lübnan’da bulunan Hizbullah ile de savaşmaya başlamıştı.

İsrail, önce Hizbullah’ın kullandığı telsiz ve elektronik araçlar patlatılmış, sonrasında ise Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, önce Hizbullah’ın kullandığı telsiz ve elektronik araçlar patlatılmış, sonrasında ise Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hava saldırıları düzenlemişti.

Bu saldırılarda, Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah da öldürülmüştü.

Bu saldırılarda, Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah da öldürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netantayahu yayımladığı video mesajda, taslağını kabineye sunacağını duyurduğu ateşkesin süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netantayahu yayımladığı video mesajda, taslağını kabineye sunacağını duyurduğu ateşkesin süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını söyledi.

Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail'in Lübnan’ı vuracağını belirten Netanyahu, ateşkese kararının arkasında 3 temel sebeplerinin olduğunu, bunların; "İran tehdidine odaklanmak, İsrail kuvvetlerini yenilemek ve Hamas'ı izole etmek" olduğunu öne sürdü.

Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail'in Lübnan’ı vuracağını belirten Netanyahu, ateşkese kararının arkasında 3 temel sebeplerinin olduğunu, bunların; "İran tehdidine odaklanmak, İsrail kuvvetlerini yenilemek ve Hamas'ı izole etmek" olduğunu öne sürdü.
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ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yarın yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıkladı

ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yarın yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıkladı

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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