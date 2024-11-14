Fransa ile İsrail Arasında Oynanan Maçta Kavga: İsrail Milli Marşı'nı Islıkladılar

Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa ile İsrail arasında oynanan maçta olaylar çıktı. Fransız taraftarlar, maç öncesi yapılan seremonide İsrail Milli Marşı’nı ıslıkladı. Ayrıca, tribünde bulunan İsrail taraftarları ile Fransız taraftarları arasında kavga çıktı. Geçtiğimiz günlerde Hollanda’da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşması sonrasında da olay çıkaran İsrailli taraftarlara yerel halk tepki göstermişti.

İşte Fransa ile İsrail arasında oynanan olaylı maçtan görüntüler…