Hollanda’da Maç Sonu İsrailli Taraftarlara Saldırı: 10 Kişi Yaralandı

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax’ın Maccabi Tel Aviv’i mağlup ettiği karşılaşma sonrasında maçı izlemek için gelen İsrailli taraftarlara saldırı oldu. Maç sonu çıkan olaylarda 10 kişi yaralandı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, taraftarlara İsrail veya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. Yaşanan gerilimin, İsrailli taraftarların maçta açılan Filistin bayraklarına saldırması sonrası olduğu iddia edildi.

İşte maç sonrası yaşananların görüntüleri