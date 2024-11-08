Hollanda’da Maç Sonu İsrailli Taraftarlara Saldırı: 10 Kişi Yaralandı
Hollanda’da Maç Sonu İsrailli Taraftarlara Saldırı: 10 Kişi Yaralandı
Dün akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax’ın Maccabi Tel Aviv’i mağlup ettiği karşılaşma sonrasında maçı izlemek için gelen İsrailli taraftarlara saldırı oldu. Maç sonu çıkan olaylarda 10 kişi yaralandı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, taraftarlara İsrail veya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. Yaşanan gerilimin, İsrailli taraftarların maçta açılan Filistin bayraklarına saldırması sonrası olduğu iddia edildi.
İşte maç sonrası yaşananların görüntüleri
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Gazze’de sürdürdüğü katliamına devam eden İsrail, dünyanın birçok bölgesinde de protesto ile karşı karşıya kalıyor.
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Son olarak Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi sonrasında İsrailli taraftarlara saldırı oldu.
Ajax'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona eren maç sonrası, İsrailli taraftar grubuna yönelik saldırıda 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail yetkilileri, durumu ciddi görerek Hollanda'daki taraftarların tahliyesi için iki uçak gönderildiğini duyurdu.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurt dışındaki İsraillilere güvenliklerini sağlamak amacıyla İsrail veya Yahudi sembollerini taşımamaları çağrısında bulundu. Bu uyarı, uluslararası platformda güvenlik endişelerinin arttığı bir döneme işaret ediyor.
UEFA, 28 Kasım'da İstanbul'da oynanması planlanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını tarafsız sahaya almayı kararlaştırdı. Maçın hangi ülkede ve stadyumda yapılacağı hafta sonuna kadar netleşecek.
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Maç sonu yaşananlardan görüntüler 👇
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