Gol Sevinci Nedeniyle Sınır Dışı Edilen İsrailli Jehezkel Beşiktaş'a Karşı Tarafsız Sahada Oynayabilecek
Gol Sevinci Nedeniyle Sınır Dışı Edilen İsrailli Jehezkel Beşiktaş'a Karşı Tarafsız Sahada Oynayabilecek
Antalyaspor forması giyerken İsrail'i destekleyen gol sevinci nedeniyle sınır dışı edilen ve sözleşmesi feshedilen Jehezkel, Beşiktaş'a karşı forma giyecek.
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2023-24 sezonunda 20.hafta maçında Trabzonspor ağlarını sarsan ve gol sevinciyle Filistin karşısında İsrail'e destek veren Sagiv Jehezkel'in sözleşmesi feshedilmişti.
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Aynı gün gözaltına alınan İsrailli oyuncu "sınır dışı" edilmişti. Alelacele ülkesine gönderilen oyuncu bugünlerde Maccabi Tel Aviv forması giyiyor.
Ülkesinde kahraman gibi karşılanan Jehezkel'in "sınır dışı" kararı sebebiyle Beşiktaş'la oynanacak maç için İstanbul'a gelemeyeceği öğrenilmişti.
Ancak UEFA'nın skandal "tarafsız saha" uygulaması ile Jehezkel, Türkiye haricinde oynanacak bir maçta Beşiktaş'a karşı forma giyebilecek.
Jehezkel, "7 Ekim'in 100.Günü" yazan bir yazı ve İsrail bayrağını gol sevincinde kameralara göstermişti.
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