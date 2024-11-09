Amsterdam Karıştı: İsraillilerin 'Saldırıya Uğradığı' Olayların Arkasında Aslında Ne Yaşandı?

Maçı 5-0 galibiyetle kazanan Hollanda takımı Ajax puanını 10 yaptı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı. Maçın ardından, İsrail ve Filistin destekçileri arasında tartışmalar patlak verdi.

Medyada İsrailli grubun saldırıya uğradığı söylendi.

Peki bu olayların ardında gerçekte ne vardı?