Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Amsterdam Karıştı: İsraillilerin 'Saldırıya Uğradığı' Olayların Arkasında Aslında Ne Yaşandı?

Amsterdam Karıştı: İsraillilerin 'Saldırıya Uğradığı' Olayların Arkasında Aslında Ne Yaşandı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 10:29

Amsterdam'da Hollandalı takım Ajax ile İsrailli Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Maçtan sonra Filistin destekçileri ise İsrailliler arasında tartışmalar çıktı. Medyada yer alan çoğu haberde 'İsraillilere Hollanda'da saldırı düzenlendi' ifadeleri yer aldı. İsrail, 10 vatandaşının saldırıya uğradığını duyurdu. Vatandaşlarının Hollanda'dan tahliyesi için uçak göndereceğini açıkladı.

Peki Hollanda'da oynanan Ajax - Maccabi Tel Aviv maçında ne oldu? 

Bir sosyal medya kullanıcısı, Hollandalıların paylaşımlarıyla birlikte anlattı. 👇🏻

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hollanda'nın Amsterdam kentinde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı.

Hollanda'nın Amsterdam kentinde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı.

Maçı 5-0 galibiyetle kazanan Hollanda takımı Ajax puanını 10 yaptı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı. Maçın ardından, İsrail ve Filistin destekçileri arasında tartışmalar patlak verdi. 

Medyada İsrailli grubun saldırıya uğradığı söylendi. 

Peki bu olayların ardında gerçekte ne vardı?

Maç başlamadan önce, İspanya'daki selde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ancak İsrailli taraftarlar saygısız davranışlarda bulunarak sesizliği bozdu.

Jerusalem Post, maçtan önce yayınladığı yazıda Mossad'ın Amsterdam'daki İsrailli taraftarların içine katıldığını duyurmuştu.

Jerusalem Post, maçtan önce yayınladığı yazıda Mossad'ın Amsterdam'daki İsrailli taraftarların içine katıldığını duyurmuştu.

Buradaki amacın ise provakasyonlara sebep olup, masum vatandaşlara saldırıp daha sonra da 'mağduru oynamaktı.' Böylece, İsrailli vatandaşlar, dünyanın gözünde bir sempati kazanmış olacaktı.

Maçın ardından İsrailli taraftarlar küfürlü sloganlar atmaya başladı. Bir sloganlarında "Gazze'de okul yok çünkü okula gidecek çocuk kalmadı" dedikleri duyuldu.

Maçın ardından İsrailli taraftarlar küfürlü sloganlar atmaya başladı. Bir sloganlarında "Gazze'de okul yok çünkü okula gidecek çocuk kalmadı" dedikleri duyuldu.

Daha sonra Arap kökenli vatandaşlara, taksi şoförlerine saldırılar başladı. Holiganlar, caddelerdeki Filistin bayraklarını sökmeye, özel mülklere saldırmaya, vandallık yapmaya başladı.

Daha sonra Arap kökenli vatandaşlara, taksi şoförlerine saldırılar başladı. Holiganlar, caddelerdeki Filistin bayraklarını sökmeye, özel mülklere saldırmaya, vandallık yapmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tüm bu saldırıların, küfürlü sloganların, saygısız davranışların ardından ise bir grup Faslı genç, organize olarak holiganlara karşı atağa geçti.

Daha sonra "mağduru oynama" kartı çıktı ortaya. Ana akım medyada Yahudilere karşı "holokost" gibi abartılı ifadelere yer verildi. İlk olarak Faslılar, İsraillilere saldırmış gibi gösterildi.

Daha sonra "mağduru oynama" kartı çıktı ortaya. Ana akım medyada Yahudilere karşı "holokost" gibi abartılı ifadelere yer verildi. İlk olarak Faslılar, İsraillilere saldırmış gibi gösterildi.

Başta Netanyahu olmak üzere Avrupalı birçok siyasetçi de İsraillilere karşı düzenlenen "saldırıyı" kınadı.

Başta Netanyahu olmak üzere Avrupalı birçok siyasetçi de İsraillilere karşı düzenlenen "saldırıyı" kınadı.

Yahudilere zarar verilmesini kabul etmeyeceğiz. Ne Amsterdam'da, ne Avrupa'da ne de başka bir yerde

Halihazırda Gazze'deki soykırımda yer alan İsrail askerleri de Amsterdam'daki dostlarına destek mesajı paylaşmaya başladı.

Halihazırda Gazze'deki soykırımda yer alan İsrail askerleri de Amsterdam'daki dostlarına destek mesajı paylaşmaya başladı.

Üstelik ellerinde silahlarla, rehin aldıkları kişileri paylaşarak.

İsrail yanlısı bir kişi de Ortadoğulu kişilerin Yahudileri 'avladığını' söyleyerek bir video paylaştı. Videoyu çeken kişi ise gerçeklerin çarpıtıldığını bu sözlerle açıkladı;

İsrail yanlısı bir kişi de Ortadoğulu kişilerin Yahudileri 'avladığını' söyleyerek bir video paylaştı. Videoyu çeken kişi ise gerçeklerin çarpıtıldığını bu sözlerle açıkladı;

'Yalan haberler yayıyorsun. Bunlar tartışma yaratan ve Hollandalı bir adamı döven Maccabi taraftarları.'

'Bu paylaşımı sil, sana izin vermedim.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Söz konusu taksinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir İsrailli olduğu görülebiliyor.

Özetle, taraftarların arasına sızan Mossad'ın, Müslümanların tepkisini çekmek ve "mağdur" kartını oynamak amacıyla taksi şoförlerine, özel mülklere saldırdığı düşünülüyor. Bu olayların İsrail tarafından organize edildiği, Gazze'de yaşanan soykırımın ardından İsrail'e yönelik sempati kazanmanın amaçlandığı görülüyor.

Özetle, taraftarların arasına sızan Mossad'ın, Müslümanların tepkisini çekmek ve "mağdur" kartını oynamak amacıyla taksi şoförlerine, özel mülklere saldırdığı düşünülüyor. Bu olayların İsrail tarafından organize edildiği, Gazze'de yaşanan soykırımın ardından İsrail'e yönelik sempati kazanmanın amaçlandığı görülüyor.

Olayların tüm dünyaya tam tersi şekilde yansıtılmasının tek sebebi ise İsrail'in altında yer alan medya gücü.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın