Amsterdam Karıştı: İsraillilerin 'Saldırıya Uğradığı' Olayların Arkasında Aslında Ne Yaşandı?
Amsterdam Karıştı: İsraillilerin 'Saldırıya Uğradığı' Olayların Arkasında Aslında Ne Yaşandı?
Amsterdam'da Hollandalı takım Ajax ile İsrailli Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Maçtan sonra Filistin destekçileri ise İsrailliler arasında tartışmalar çıktı. Medyada yer alan çoğu haberde 'İsraillilere Hollanda'da saldırı düzenlendi' ifadeleri yer aldı. İsrail, 10 vatandaşının saldırıya uğradığını duyurdu. Vatandaşlarının Hollanda'dan tahliyesi için uçak göndereceğini açıkladı.
Peki Hollanda'da oynanan Ajax - Maccabi Tel Aviv maçında ne oldu?
Bir sosyal medya kullanıcısı, Hollandalıların paylaşımlarıyla birlikte anlattı. 👇🏻
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Hollanda'nın Amsterdam kentinde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı.
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Maç başlamadan önce, İspanya'daki selde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ancak İsrailli taraftarlar saygısız davranışlarda bulunarak sesizliği bozdu.
Jerusalem Post, maçtan önce yayınladığı yazıda Mossad'ın Amsterdam'daki İsrailli taraftarların içine katıldığını duyurmuştu.
Maçın ardından İsrailli taraftarlar küfürlü sloganlar atmaya başladı. Bir sloganlarında "Gazze'de okul yok çünkü okula gidecek çocuk kalmadı" dedikleri duyuldu.
Daha sonra Arap kökenli vatandaşlara, taksi şoförlerine saldırılar başladı. Holiganlar, caddelerdeki Filistin bayraklarını sökmeye, özel mülklere saldırmaya, vandallık yapmaya başladı.
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Tüm bu saldırıların, küfürlü sloganların, saygısız davranışların ardından ise bir grup Faslı genç, organize olarak holiganlara karşı atağa geçti.
Daha sonra "mağduru oynama" kartı çıktı ortaya. Ana akım medyada Yahudilere karşı "holokost" gibi abartılı ifadelere yer verildi. İlk olarak Faslılar, İsraillilere saldırmış gibi gösterildi.
Başta Netanyahu olmak üzere Avrupalı birçok siyasetçi de İsraillilere karşı düzenlenen "saldırıyı" kınadı.
Halihazırda Gazze'deki soykırımda yer alan İsrail askerleri de Amsterdam'daki dostlarına destek mesajı paylaşmaya başladı.
İsrail yanlısı bir kişi de Ortadoğulu kişilerin Yahudileri 'avladığını' söyleyerek bir video paylaştı. Videoyu çeken kişi ise gerçeklerin çarpıtıldığını bu sözlerle açıkladı;
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Söz konusu taksinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin bir İsrailli olduğu görülebiliyor.
Özetle, taraftarların arasına sızan Mossad'ın, Müslümanların tepkisini çekmek ve "mağdur" kartını oynamak amacıyla taksi şoförlerine, özel mülklere saldırdığı düşünülüyor. Bu olayların İsrail tarafından organize edildiği, Gazze'de yaşanan soykırımın ardından İsrail'e yönelik sempati kazanmanın amaçlandığı görülüyor.
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