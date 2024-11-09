Narin Güran Davası: Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar’ın Geçmişi Takdir Topladı

Tüm Türkiye, öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasını yakından takip ediyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bugün 3. gün. Oldukça gergin geçen davanın duruşmalarında mahkeme başkanı Ramazan Dündar’ın adil bir şekilde yönetimi ise takdir topluyor. Ayrıca Ramazan Dündar’ın, daha önce Kastamonu’da görevliyken yaşlı bir kadın mağdur için mahkemeyi evde kurdurtması da dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından takdir edilmişti.

İşte Narin Güran davasının hakimi Ramazan Dündar hakkında bazı bilgiler…