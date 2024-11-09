Narin Güran Davası: Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar’ın Geçmişi Takdir Topladı
Narin Güran Davası: Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar’ın Geçmişi Takdir Topladı
Tüm Türkiye, öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasını yakından takip ediyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bugün 3. gün. Oldukça gergin geçen davanın duruşmalarında mahkeme başkanı Ramazan Dündar’ın adil bir şekilde yönetimi ise takdir topluyor. Ayrıca Ramazan Dündar’ın, daha önce Kastamonu’da görevliyken yaşlı bir kadın mağdur için mahkemeyi evde kurdurtması da dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından takdir edilmişti.
İşte Narin Güran davasının hakimi Ramazan Dündar hakkında bazı bilgiler…
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Narin Güran’ın, Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili Narin’in annesi ve abisi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.
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Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği olayla ilgili davanın ilk duruşması geçtiğimiz perşembe günü yapıldı.
Halk TV’de yer alan habere göre, davayı yerinde takip eden gazetecilerin yaptığı paylaşımlarla davanın hakimi Ramazan Dündar dikkat çekti.
Mahkeme başkanı Ramazan Dündar’ın, gerek dosyayanın her detayına hakimiyeti gerekse duruşmada tüm taraflar için adil şekilde yönetimi takdir topladı.
Öte yandan Ramazan Dündar’ın, 2018 yılında görevli olduğu Kastamonu’da yaşlı bir kadın için evde mahkeme kurduğu da ortaya çıktı.
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Dönemin Adalet Bakanı Adulhamit Gül, Ramazan Dündar’ı sosyal medya hesabından tebrik etmişti.
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