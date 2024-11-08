Narin Güran Davasında ‘Gizli Tanık’ Ortaya Çıktı “Katil Amca Olmayabilir” Dedi
Narin Güran Davasında ‘Gizli Tanık’ Ortaya Çıktı “Katil Amca Olmayabilir” Dedi
Türkiye’nin yakından takip ettiği Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek’in cinayetle ilgili aktardığı yeni bir bilgiye göre; cinayetle alakalı yeni bir gizli tanık ortaya çıktı. Ortaya çıkan gizli tanık ifadesinde “katil amca olmayabilir' dedi…
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Narin Güran cinayetinde dava 2. gününde de devam ediyor.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde gömülü bir şekilde bulunan Narin Güran cinayetinde dava ikinci gününde devam ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek yeni bir gizli tanığın ortaya çıktığını açıkladı. Yeni tanık soruşturmada karanlık noktaları aydınlatabilecek stratejik açıklamalar yaptı.
Öte yandan Şimşek yaşanan son gelişmelerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına seslenerek Enes Güran'ın canına kıymaması için önlem alınması gerektiğini aktardı.
Şimşek'in açıklamalarına göre tanık vermiş olduğu ifadede katilin amca olmayabileceğini söyledi.
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