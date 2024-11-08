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Narin Güran Davasında ‘Gizli Tanık’ Ortaya Çıktı “Katil Amca Olmayabilir” Dedi

Narin Güran Davasında ‘Gizli Tanık’ Ortaya Çıktı “Katil Amca Olmayabilir” Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.11.2024 - 14:46

Türkiye’nin yakından takip ettiği Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek’in cinayetle ilgili aktardığı yeni bir bilgiye göre; cinayetle alakalı yeni bir gizli tanık ortaya çıktı. Ortaya çıkan gizli tanık ifadesinde “katil amca olmayabilir' dedi… 

İşte tüm detaylar… 

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Narin Güran cinayetinde dava 2. gününde de devam ediyor.

Narin Güran cinayetinde dava 2. gününde de devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde gömülü bir şekilde bulunan Narin Güran cinayetinde dava ikinci gününde devam ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde gömülü bir şekilde bulunan Narin Güran cinayetinde dava ikinci gününde devam ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek yeni bir gizli tanığın ortaya çıktığını açıkladı. Yeni tanık soruşturmada karanlık noktaları aydınlatabilecek stratejik açıklamalar yaptı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek yeni bir gizli tanığın ortaya çıktığını açıkladı. Yeni tanık soruşturmada karanlık noktaları aydınlatabilecek stratejik açıklamalar yaptı.

Öte yandan Şimşek yaşanan son gelişmelerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına seslenerek Enes Güran'ın canına kıymaması için önlem alınması gerektiğini aktardı.

Öte yandan Şimşek yaşanan son gelişmelerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına seslenerek Enes Güran'ın canına kıymaması için önlem alınması gerektiğini aktardı.

Şimşek'in açıklamalarına göre tanık vermiş olduğu ifadede katilin amca olmayabileceğini söyledi.

Şimşek'in açıklamalarına göre tanık vermiş olduğu ifadede katilin amca olmayabileceğini söyledi.
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