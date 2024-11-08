Narin Güran Davası: Abi Baran Güran İlişki Sorusuna “Kafasına Sıkar” Cevabı Verdi

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili görülen davada bugün ikinci gün. Mahkeme, bugün tanıkların dinlenlenmesiyle başladı. Narin’in ağabeyi Baran Güran, avukatın sorduğu “Annen ile amcanın ilişkisini Enes görse ne yapardı?” sorusuna “kafasına sıkar” diye cevap verdi.

Narin’in annesi Yüksel Güran ile amcası Salim Güran’ın ilişikisi olduğu ve bunu gören Narin’in bu sebeple öldürüldüğü mahkemede konu edilmiş ve iki taraf da iddiaları kesin dille reddetmişti.