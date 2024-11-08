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Narin Güran Davası: Abi Baran Güran İlişki Sorusuna “Kafasına Sıkar” Cevabı Verdi

Narin Güran Davası: Abi Baran Güran İlişki Sorusuna “Kafasına Sıkar” Cevabı Verdi

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.11.2024 - 11:17

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili görülen davada bugün ikinci gün. Mahkeme, bugün tanıkların dinlenlenmesiyle başladı. Narin’in ağabeyi Baran Güran, avukatın sorduğu “Annen ile amcanın ilişkisini Enes görse ne yapardı?” sorusuna “kafasına sıkar” diye cevap verdi.

Narin’in annesi Yüksel Güran ile amcası Salim Güran’ın ilişikisi olduğu ve bunu gören Narin’in bu sebeple öldürüldüğü mahkemede konu edilmiş ve iki taraf da iddiaları kesin dille reddetmişti.

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Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili görülen davadan ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor.

Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili görülen davadan ilginç bilgiler gelmeye devam ediyor.

Davanın ikincin gününde, Narin’in babası Arif Güran’ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Davanın ikincin gününde, Narin’in babası Arif Güran’ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

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Davayı yerinde takip eden gazeteci Rojda Altıntaş, Narin’in ağabeyi Baran Güran’ın verdiği ifadeden bilgiler paylaştı.

Davayı yerinde takip eden gazeteci Rojda Altıntaş, Narin’in ağabeyi Baran Güran’ın verdiği ifadeden bilgiler paylaştı.

Kaynak

Abi Baran Güran, tutuklu bulunan kardeşi Enes Güran’ın, annesi ile amcasının ilişkisine dair bir şey görmesi halinde cinayet işleyeceğini söyledi.

Abi Baran Güran, tutuklu bulunan kardeşi Enes Güran’ın, annesi ile amcasının ilişkisine dair bir şey görmesi halinde cinayet işleyeceğini söyledi.

Narin'in tutuklu bulunan abisi Enes Güran

Avukat: 'Salim Güran, Enes’i dövdü mü hiç?'

Baran Güran: 'Bilmiyorum.'

Avukat: 'Yaramazlık olunca peki?'

Baran Güran: 'Yaramazlık olursa bilmiyorum.'

Avukat: 'Salim Güran’ın böyle yeğenlerini dövme durumu var mı?'

Baran Güran: 'Yok.'

Avukat: 'Enes annesi ve amcasını öyle görse ne yapardı Baran?'

Baran Güran: 'Kafasına sıkardı.'

Avukat: 'Narin’in ölümünü saklar mıydı?'

Baran Güran: 'Asla.'

Avukat: 'Enes, öyle görünce silah olmasa bıçaklardı.' (Salim’i kastediyor)

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