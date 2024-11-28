onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gaming
PlayStation Plus Aralık Oyunları Açıklandı: Klasikler Kataloğuna Üç Yeni Oyun Ekleniyor!

PlayStation Plus Aralık Oyunları Açıklandı: Klasikler Kataloğuna Üç Yeni Oyun Ekleniyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 15:49

PlayStation Plus, oyunculara her ay farklı oyunlar hediye ediyor. Aralık ayında ise üç farklı temada üç farklı oyun bizlerle buluşacak. Bunun yanında klasikler kataloğuna da üç yeni oyun eklenecek. Oyunlara 3 Aralık tarihinde erişebileceksiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu ayın en göze çarpan oyunu.

Bu ayın en göze çarpan oyunu.

It Takes Two, sizlere iki kişilik bir deneyim vadediyor. İki oyuncunun birbiri ile işbirliği yaparak ilerlediği bu yapım, güzel bir görsel stile de sahip. İster ailenizden birisi ile isterseniz arkadaşlarınızla, isterseniz de partneriniz ile oynayabileceğiniz bu oyun, sizlere keyifli saatler geçirtebilir.

Aralık ayında 3 yeni oyun bizlerle buluşacak.

Aralık ayında 3 yeni oyun bizlerle buluşacak.

PlayStation Plus, üç farklı türde oyunla karşımıza çıkıyor. Her kitleye hitap edebilecek çeşitlilikte olan bu oyunlar, 3 Aralık tarihinde erişime açılacak. Bu oyunlar ise şu şekilde: 

  • It Takes Two

  • Aliens: Dark Descent

  • Temtem

Klasikler kataloğuna da üç yeni oyun ekleniyor.

Klasikler kataloğuna da üç yeni oyun ekleniyor.

PlayStation Plus Deluxe üyeleri için üç yeni oyun daha geliyor. Klasikler kataloğuna eklenecek olan bu yapımlar ise şu şekilde:

  • Sly Cooper 2: Band of Thieves

  • Sly Cooper 3: Honor Among Thieves

  • Jax & Dexter: The Precursor Legacy

Ücretsiz haftasonu etkinliği de yapılacak.

Ücretsiz haftasonu etkinliği de yapılacak.

PlayStation Plus sistemi, sizlere ücretsiz oyun vermenin yanı sıra online özelliklere erişmenizi de sağlıyor. Kısaca, multiplayer oyun oynamak isteyenlerin PS Plus üyeliği olması gerekiyor. 6 ve 8 Aralık tarihlerinde ise PS Plus üyesi olmayanlar için ücretsiz haftasonu etkinliği düzenlenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın