PlayStation Plus Aralık Oyunları Açıklandı: Klasikler Kataloğuna Üç Yeni Oyun Ekleniyor!
PlayStation Plus Aralık Oyunları Açıklandı: Klasikler Kataloğuna Üç Yeni Oyun Ekleniyor!
PlayStation Plus, oyunculara her ay farklı oyunlar hediye ediyor. Aralık ayında ise üç farklı temada üç farklı oyun bizlerle buluşacak. Bunun yanında klasikler kataloğuna da üç yeni oyun eklenecek. Oyunlara 3 Aralık tarihinde erişebileceksiniz.
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Bu ayın en göze çarpan oyunu.
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Aralık ayında 3 yeni oyun bizlerle buluşacak.
Klasikler kataloğuna da üç yeni oyun ekleniyor.
Ücretsiz haftasonu etkinliği de yapılacak.
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