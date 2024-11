PlayStation Plus Aralık Oyunları Açıklandı: Klasikler Kataloğuna Üç Yeni Oyun Ekleniyor!

PlayStation Plus sistemi, sizlere ücretsiz oyun vermenin yanı sıra online özelliklere erişmenizi de sağlıyor. Kısaca, multiplayer oyun oynamak isteyenlerin PS Plus üyeliği olması gerekiyor. 6 ve 8 Aralık tarihlerinde ise PS Plus üyesi olmayanlar için ücretsiz haftasonu etkinliği düzenlenecek.