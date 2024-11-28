PlayStation Plus Aralık Oyunları Açıklandı: Klasikler Kataloğuna Üç Yeni Oyun Ekleniyor!

It Takes Two, sizlere iki kişilik bir deneyim vadediyor. İki oyuncunun birbiri ile işbirliği yaparak ilerlediği bu yapım, güzel bir görsel stile de sahip. İster ailenizden birisi ile isterseniz arkadaşlarınızla, isterseniz de partneriniz ile oynayabileceğiniz bu oyun, sizlere keyifli saatler geçirtebilir.