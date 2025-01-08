Dünyanın En Korkutucu Asma Köprüsü: 300 Metre Yükseklikte, Sadece 4 Çelik Halat Üzerine İnşa Edilmiş!
Dünyanın En Korkutucu Asma Köprüsü: 300 Metre Yükseklikte, Sadece 4 Çelik Halat Üzerine İnşa Edilmiş!
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Dadong Nehri Geçidi’nde yer alan bu 240 metrelik asma köprü, aslında kalıcı bir yapı değil. Köprünün inşa edilme sebebi, Shuangbao Köprüsü gibi çok daha büyük ve etkileyici mühendislik harikasının yapımını kolaylaştırmak.
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Shuangbao Köprüsü tamamlandığında hem Dadong Nehri hem de Xiaohegou Nehri’ni kapsayan dünyanın en büyük çift kemerli köprüsü olacak.
Ancak devasa projenin gerçekleşebilmesi için önce işçilerin, köprünün orta kemer desteklerine ulaşması gerekiyordu. İşte bu noktada bu geçici asma köprü devreye girdi.
İlk bakışta köprü, sanki her an kopacakmış gibi ince ve dayanıksız görünüyor. Yapının sadece dört devasa çelik halat üzerinde duruyor olması, ona ürkütücü görünümü kazandırıyor.
Köprü toplamda 240 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip olsa da araçların geçiş yapabileceği bölüm yalnızca tek bir araçlık alan sunuyor.
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Üstelik köprünün ne kuleleri ne de ekstra eğimli destek kabloları var. Yani yapı, tamamen yatay gerilimle dengede kalıyor. Ancak mühendislerin tasarımına olan güveni tam. Çünkü bu korkutucu görünüşüne rağmen köprü, şimdiye kadar 45 ton ağırlığındaki araçları başarıyla taşıyabildi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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