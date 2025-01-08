Dünyanın En Korkutucu Asma Köprüsü: 300 Metre Yükseklikte, Sadece 4 Çelik Halat Üzerine İnşa Edilmiş!

İncecik bir köprü ve altında yüzlerce metre derinlikte bir uçurum… Üzerinden devasa kamyonların geçtiğini hayal etmek bile ürkütücü. Ancak Çin’in Chongqing bölgesinde bu sahne tamamen gerçek. Köprü, yalnızca dört çelik halatla destekleniyor. Buna rağmen tonlarca ağırlığı taşıyabiliyor.