4 Şehirde de Kullanılan "Ereğli" Kelimesinin Kökeni Nereye Dayanıyor?

Türkiye'nin farklı bölgelerinde aynı isme sahip şehirlerle karşılaşmak oldukça ilginç. 'Ereğli' ismi, tarih boyunca farklı coğrafyalarda varlığını sürdürdü. Bu isim, tek başına bir hikaye taşıyor. Ancak kökeni sandığımızdan daha derin. Şimdi bu ismin köklerine doğru bir yolculuğa çıkalım.