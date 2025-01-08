ChatGPT'ye Sorduk: Kanuni Sultan Süleyman Şehzade Mustafayı Öldürmeseydi Mustafa İhanet Eder miydi?

Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü dönemlerinden birinde yaşanan Şehzade Mustafa’nın ölümü, hala zihinleri kurcalıyor. Kanuni Sultan Süleyman, oğlunu neden öldürdü ve bu karar gerçekten gerekli miydi? Mustafa gerçekten taht için isyan mı edecekti, yoksa bu bir saray entrikasının sonucu muydu? Bu soruların cevabı net olmasa da tarih bize bazı ipuçları sunuyor. Gelin, bu büyük tarihi soruyu birlikte irdeleyelim!