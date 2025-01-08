Biz Kedi Ülkesiyiz: Türkiye'de Bu Kadar Çok Kedi Olmasının Ardındaki Tarihi Sebep

İstanbul sokaklarında dolaşırken bir banka yayılmış uyuyan bir kedi ya da bir sahafın tezgahında kitapların arasında gezinirken bir tüylü dost görmek kimseyi şaşırtmıyor. Peki bu tüylü dostların böylesine doğal ve kabul edilmiş bir parçamız olmasının arkasında nasıl bir tarih yatıyor? Öyle çok yakın bi' tarihleri yok kendilerinin, epeydir bizlerle yaşıyorlar! Gelin bakalım...

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