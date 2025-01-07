Kediler Neden Sevilirken Bir Anda Düşmanıymışız Gibi Bize Saldırır?

Kedinizi severken bir anda pençe darbesiyle karşılaşıyor musunuz? Bu durumun altında birçok neden yatıyor. Aşırı uyarılma, ağrı ya da geçmişteki deneyimler bu davranışın sebebi olabilir. Kediniz aslında size kızgın değil, sadece bir sınır çiziyor. Peki bu davranışı nasıl anlayabilir ve önleyebilirsiniz?