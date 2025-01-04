Sanki Ruhumuza Bakıyorlar: Kediler Neden Gözlerini Bize Dikip Dakikalarca İzler?

Kedinizin size uzun uzun gözlerini dikerek baktığı anları fark etmişsinizdir. Hatta bazen bu bakışlar öyle yoğun olur ki kendinizi sorgulamaya başlarsınız: “Bir şey mi dedim, yoksa bir hata mı yaptım?” Ancak endişelenmeyin, bu bakışların altında yatan nedenler sandığınızdan çok daha ilginç ve tatlı olabilir! Haydi gelin beraber bakalım.