'Ablan Star Bebeğim'den Cezaevine: Kerimcan Durmaz'ı Dününden Bugününe Skandallarıyla Masaya Yatırıyoruz!
'Ablan Star Bebeğim'den Cezaevine: Kerimcan Durmaz'ı Dününden Bugününe Skandallarıyla Masaya Yatırıyoruz!
Makyaj videolarıyla hayatımıza giren Kerimcan Durmaz çeşitli sosyal medya platformlarında çekip yayınladığı videolarla daha da popüler hale geldi. Adını günden güne duyurmayı başardıktan sonra uçuk skandalıyla olay olan fenomen ülkeden uzaklaşmıştı.
Türkiye'ye döndükten sonra yine eski popülerliğine kavuşan Kerimcan Durmaz aylardır Samet Liçina'yla çektiği videolar ve yeni şarkılarıyla dikkat çekiyordu.
Kendisi geçtiğimiz günlerde Malta'da verdiği konserde yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ünlü fenomen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şimdi nerden nereye gelinmiş, buyurun beraber bakalım...
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Aramızda sosyal medya kullanıp da Kerimcan Durmaz ismini duymayan, kendisinin paylaşımlarına denk gelmeyen yoktur.
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"Ne manağ", "Mük", "Kocan olay", "Ablan star bebeğim", " Günaydınlarcaaağ", "Heraldeeeğ", "Şey dermişim, hadi baaayğ" gibi yeni terimleri literatürümüze ekleyen fenomen kendini kısa sürede epey sevdirdi!
Aslında MAC'te çalışan ve işinde oldukça başarılı bir make-up artist olan Durmaz makyaj videolarıyla adını duyursa da kendisini daha popüler hale getiren başka şeyler vardı!
Periscope üzerinden açtığı yayınlar, attığı snapler, sonrasında da Instagram'daki deli dolu paylaşımları yıldızını daha da parlatmıştı.
Sosyal medyada takipçileri arttıkça magazinde de tanınır hale gelen Kerimcan Durmaz, ünlülerle de yakın arkadaşlıklar kurmaya başlamıştı.
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Tanıdığımız pek çok isimle aralarından su sızmaz hale gelen fenomen bir dönem ülkemizin en çok konuşulan simalarından biri haline gelmişti.
Kerimcan Durmaz'ın uçakta cinsel organını paylaşması büyük skandala yol açmıştı.
Tüm bu yaşananlar Durmaz'ın sevenlerinde gözle görülür bir azalmaya da yol açmıştı tabii. Tatsız olayın ardından ülkemizden elini eteğini çeken fenomen bir süre ortalardan kayboldu.
Epey uzun bir süre yaşamına yurt dışında devam edip çalışmalarını ABD'de sürdüren Kerimcan Durmaz, 2021'de çıkardığı "Peşimde" adlı şarkısıyla ülkede yeniden merak uyandırmaya başladı.
ABD serüvenine kısa bir süre önce son veren ünlü fenomen, 2023 yılında ABD'ye gidip gümrük polisini ikna edemeyince TSA görevlisi tarafından içeriye alınmamıştı. Hatta Los Angeles'tan aynı uçakla geri gönderilen Kerimcan yolculuk boyunca gözyaşlarına boğulmasıyla gündem olmuştu.
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11 ay önce Ankara videosuyla Youtube'a hızlı bir dönüş yapan Durmaz'ı, yakın arkadaşı Samet Liçina ile çektiği vloglarla konuşuyoruz.
Üstelik kariyeri hiç olmadığı kadar iyi gidiyor da diyebiliriz. Çünkü pek çok ilde sahne alan Kerimcan Durmaz, bu arada vloglara devam edip aynı zamanda yeni şarkılarla da sosyal medyayı çalkaladığı için keyfi pek bir yerindeydi.
Bir de "erillik" meselesi var ki, sormayın! Samet Liçina'yla 'gingerbread cookies' yaparken çektiği videoda takım elbiseleri de çeken Kerimcan aldığı 'erkeklik' yorumlarının ardından fena gaza geldi.
Dolgularını eriten, saçlarını kestiren, sakal bırakan, vücut yapma kararı alıp bir de üzerine bağrı yanık pozlarla tesbih çeken halleriyle dönüşüm ve değişime kafa attı!
Fakat bu jet hızıyla gelişiveren popülerlik halleri bir anda tepetaklak oldu! Toz pembe hayatının pembesi gitmeye başlayan Kerimcan Durmaz'ın başı Malta konseriyle fena yandı!
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Konserde arkasında yer alan logo işleri karıştıran detay oldu. Geçtiğimiz akşam "Yasa dışı bahse özendirdiği ve teşvik ettiği" iddiasıyla gözaltına alındı.
Kerimcan Durmaz, bu sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi...
Emniyette verdiği ifadesinde yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddialarını hiçbir şekilde kabul etmeyip tüm suçlamaları yalanladı.
Ve bu olayla tüm gözleri bir kez daha üzerine çekmeyi başaran Kerimcan Durmaz tutuklandı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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