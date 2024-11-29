Tencent'in Yeni Oyunu Horizon'u Taklit Etmekle Suçlanıyor!

Tencent tarafından yayınlanan Light of Motiram, oyuncuların tepkisi ile karşı karşıya. Bunun nedeni de bu oyunun Horizon serisinden bir hayli esinlenmesi. Oyunun teması, hikâyesi, düşman tipleri, grafik paleti ve açık dünyası neredeyse Horizon ile birebir şekilde tasarlanmış. Bu durum da doğal olarak oyuncuların tepkisini çekti.