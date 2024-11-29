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Tencent'in Yeni Oyunu Horizon'u Taklit Etmekle Suçlanıyor!

Tencent'in Yeni Oyunu Horizon'u Taklit Etmekle Suçlanıyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 17:01

Tencent tarafından yayınlanan Light of Motiram, oyuncuların tepkisi ile karşı karşıya. Bunun nedeni de bu oyunun Horizon serisinden bir hayli esinlenmesi. Oyunun teması, hikâyesi, düşman tipleri, grafik paleti ve açık dünyası neredeyse Horizon ile birebir şekilde tasarlanmış. Bu durum da doğal olarak oyuncuların tepkisini çekti.

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Light of Mortiram, her anlamda Horizon olmaya çalışmış.

Light of Mortiram, her anlamda Horizon olmaya çalışmış.

Tencent tarafından geliştirilen Light of Motiram, gerek yapısı gerekte yarattığı dünyası ile Horizon oyunlarından ilham almış gibi duruyor. Tabii, bu ilham alma biraz aşırıya kaçmış.

İki oyunun da dünyası birbirine oldukça benziyor.

İki oyunun da dünyası birbirine oldukça benziyor.

Light of Motiram, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Bunun yanında robotik düşmanlar da oyunun büyük bir kısmını oluşturuyor. Tüm bunlarla birlikte kullanılan renk paletinin de birebir aynı olması oyun dünyasında tepkiye yol açtı.

Bu durum oyun dünyasında tepkiye yol açtı.

Bu durum oyun dünyasında tepkiye yol açtı.

Light of Motiram oyununu farkeden oyuncular, Horizon ile olan benzerliğini ilk anda fark etti. Bu andan sonra da bu iki oyun arasındaki benzerlik sosyal medyada gündem oldu.

Sony'nin bu konuda ne hamle yapacağı merak konusu.

Sony'nin bu konuda ne hamle yapacağı merak konusu.

Light of Motiram, Horizon'dan esinlenme işini biraz abarttığı için birtakım hukuki süreçlerden geçebilir. Oyunun yanı sıra kulanılan tanıtım görselleri de Horizon ile birebir benzer şekilde hazırlanmış. Sony'nin bu oyun ile ilgili nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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