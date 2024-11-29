Tencent'in Yeni Oyunu Horizon'u Taklit Etmekle Suçlanıyor!
Tencent'in Yeni Oyunu Horizon'u Taklit Etmekle Suçlanıyor!
Tencent tarafından yayınlanan Light of Motiram, oyuncuların tepkisi ile karşı karşıya. Bunun nedeni de bu oyunun Horizon serisinden bir hayli esinlenmesi. Oyunun teması, hikâyesi, düşman tipleri, grafik paleti ve açık dünyası neredeyse Horizon ile birebir şekilde tasarlanmış. Bu durum da doğal olarak oyuncuların tepkisini çekti.
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Light of Mortiram, her anlamda Horizon olmaya çalışmış.
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İki oyunun da dünyası birbirine oldukça benziyor.
Bu durum oyun dünyasında tepkiye yol açtı.
Sony'nin bu konuda ne hamle yapacağı merak konusu.
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