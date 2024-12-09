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Marvel Rivals Oyuncuların Gözdesi Oldu: İlk Haftadan Yarım Milyon Oyuncuya Ulaştı!

Marvel Rivals Oyuncuların Gözdesi Oldu: İlk Haftadan Yarım Milyon Oyuncuya Ulaştı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 11:40

Marvel Rivals, kısa bir süre önce piyasaya sürüldü. Piyasaya sürülmesinin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen yarım milyona yakın oyuncuya ulaşmayı başardı. Oynaması tamamen ücretsiz olan oyun, Marvel evrenini bizlerle buluşturuyor. 6'ya 6 karşılaşmalara ev sahipliği yapan bu oyun, Overwatch benzeri bir yapıya sahip.

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Marvel evreninde geçen rekabet.

Marvel evreninde geçen rekabet.

Marvel Rivals, rekabetçi yapıya sahip çok oyunculu bir yapım. 6 kişilik iki takımın birbiri ile rekabet ettiği oyunda, farklı oyun modları ve haritalar mevcut. Bunun yanında popüler Marvel karakterlerinin büyük bir çoğunluğu da oyunda yer alıyor.

İlk haftadan yarım milyona erişti.

İlk haftadan yarım milyona erişti.

Marvel Rivals, piyasaya sürülmesinin ardından yoğun bir ilgiyle karşılandı. İlk günden yüzbinlerce oyuncuya erişen yapım, ilk haftası henüz bitmeden yarım milyon oyuncuya erişmeyi de başardı.

Oyunculardan olumlu yorumlar aldı.

Oyunculardan olumlu yorumlar aldı.

Marvel Rivals, çıktığı gün itibariyle oyuncular tarafından inceleme yağmuruna tutuldu. Steam üzerinde 32 binden fazla inceleme alan oyun, çoğunlukla olumlu etiketine sahip oldu. İstatistik olarak da oyunu inceleyen kişilerin %76'sı oyundan memnun.

Oynaması tamamen ücretsiz!

Oynaması tamamen ücretsiz!

Marvel Rivals, yeni nesil konsollar ve PC için tamamen ücretsiz bir şekilde piyasaya sürüldü. Oyunun en büyük gelir kaynağının ise oyun içi satın alımlar olması planlanıyor.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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