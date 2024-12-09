Marvel Rivals Oyuncuların Gözdesi Oldu: İlk Haftadan Yarım Milyon Oyuncuya Ulaştı!
Marvel Rivals Oyuncuların Gözdesi Oldu: İlk Haftadan Yarım Milyon Oyuncuya Ulaştı!
Marvel Rivals, kısa bir süre önce piyasaya sürüldü. Piyasaya sürülmesinin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen yarım milyona yakın oyuncuya ulaşmayı başardı. Oynaması tamamen ücretsiz olan oyun, Marvel evrenini bizlerle buluşturuyor. 6'ya 6 karşılaşmalara ev sahipliği yapan bu oyun, Overwatch benzeri bir yapıya sahip.
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Marvel evreninde geçen rekabet.
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İlk haftadan yarım milyona erişti.
Oyunculardan olumlu yorumlar aldı.
Oynaması tamamen ücretsiz!
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