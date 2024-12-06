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Indiana Jones and the Great Circle İnceleme Puanları Yayınlandı!

Indiana Jones and the Great Circle İnceleme Puanları Yayınlandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 10:20

Merakla beklenen Indiana Jones and the Great Circle, sonunda oyuncularla buluşuyor. İlk günden Game Pass sistemine eklenecek olan oyun için inceleme puanları da yayınlandı. Basın tarafından incelenen oyun, iyi puanlar almayı başardı. Kullanıcı incelemelerin ise yakın bir tarihte açılması bekleniyor.

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Indiana Jones'un maceralarına tanıklık edeceğiz.

Indiana Jones'un maceralarına tanıklık edeceğiz.

Bugün itibariyle dijital delüks sürüm sahipleri, Indiana Jones and the Great Circle'ı oynamaya başladı. Oyun, Raiders of the Lost Ark ve The Last Crusade filmleri arasında geçecek ve bize uzun soluklu bir macerayı aktaracak.

Oyunun inceleme puanları yayınlandı.

Oyunun inceleme puanları yayınlandı.

Indiana Jones and the Great Circle, basın tarafından incelendi ve derecelendirildi. Ortalamanın üstünde yorumlar almayı başaran yapım, 86 puanlık bir inceleme ortalaması yakalamış durumda. Kullanıcı incelemeleri ise yakın bir tarihte açılacak.

Sistem gereksinimleri de açıklandı.

Sistem gereksinimleri de açıklandı.

Indiana Jones and the Great Circle, sistem gereksinimleri konusunda birçok oyuncuyu üzebilir. Bunun en büyük nedeni de donanımsal anlamda yüksek parçalar istemesi. Eğer bu oyunu oynamak isterseniz, en az RTX 2060'lı bir ekran kartına sahip olmanız isteniyor.

İlk günden Game Pass'de

İlk günden Game Pass'de

Bethesda da yıllar önce Microsoft çatısı altına girmişti. Bu satın alım sonrası stüdyonun oyunları Game Pass sistemine eklenmişti. Bethesda tarafından yayınlanan Indiana Jones and the Great Circle'da ilk günden Game Pass sistmine eklenecek.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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