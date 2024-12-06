Indiana Jones and the Great Circle İnceleme Puanları Yayınlandı!
Indiana Jones and the Great Circle İnceleme Puanları Yayınlandı!
Merakla beklenen Indiana Jones and the Great Circle, sonunda oyuncularla buluşuyor. İlk günden Game Pass sistemine eklenecek olan oyun için inceleme puanları da yayınlandı. Basın tarafından incelenen oyun, iyi puanlar almayı başardı. Kullanıcı incelemelerin ise yakın bir tarihte açılması bekleniyor.
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Indiana Jones'un maceralarına tanıklık edeceğiz.
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Oyunun inceleme puanları yayınlandı.
Sistem gereksinimleri de açıklandı.
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