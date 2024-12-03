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Sınırlı Süreli PlayStation Temaları Geldi: PlayStation 30. Yılına Özel Bir Teşekkür Videosu Yayınladı!

Sınırlı Süreli PlayStation Temaları Geldi: PlayStation 30. Yılına Özel Bir Teşekkür Videosu Yayınladı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 16:21

PlayStation markası hayatımıza gireli 30 yıl oldu. Yıllardır bize oyunları ve konsolları ile güzel vakitler geçirtmeyi başaran bu marka, yıldönümüne özel bir video yayınladı. Bu videoda birçok oyundan ikonik karakterler ve sahneler de yer aldı. Bunun yanında 30. yıla özel yeni PlayStation temaları da yayınlandı.

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Oyunculara teşekkür etmeyi de unutmadı.

Yayınlanan bu video oldukça beğenildi.

Yayınlanan bu video oldukça beğenildi.

Binlerce oyuncu bu videoya beğeni yağdırmayı da unutmadı. Gönderinin yorumlarındaki insanlar, PlayStation markası ile olan geçmişlerini de anlattı.

30. yıla özel yeni PlayStation temaları da getirildi.

30. yıla özel yeni PlayStation temaları da getirildi.

PlayStation 5 için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte konsolun temasını istediğiniz PlayStation dönemine götürebiliyorsunuz. Bu temalar sınırlı süreyle aktif kalmaya devam edecek.

Hayranlar, Bloodborne teorileri üretmeye başladı bile.

Hayranlar, Bloodborne teorileri üretmeye başladı bile.

Yayınlanan videonun son kısmında Bloodborne'dan bir sahne yer alıyor. Bu sahnede ekrana verilen 'Persistence' kelimesi, dilimzde inatlaşmak anlamlarına geliyor. Bu durum da oyunculara Bloodborne remastered için birçok teori kapısı oluşturdu.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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