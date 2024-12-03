Sınırlı Süreli PlayStation Temaları Geldi: PlayStation 30. Yılına Özel Bir Teşekkür Videosu Yayınladı!
Sınırlı Süreli PlayStation Temaları Geldi: PlayStation 30. Yılına Özel Bir Teşekkür Videosu Yayınladı!
PlayStation markası hayatımıza gireli 30 yıl oldu. Yıllardır bize oyunları ve konsolları ile güzel vakitler geçirtmeyi başaran bu marka, yıldönümüne özel bir video yayınladı. Bu videoda birçok oyundan ikonik karakterler ve sahneler de yer aldı. Bunun yanında 30. yıla özel yeni PlayStation temaları da yayınlandı.
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Yayınlanan bu video oldukça beğenildi.
30. yıla özel yeni PlayStation temaları da getirildi.
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