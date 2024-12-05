Ubisoft'un Ücretsiz Oyunu Kapanıyor: Call Of Duty'e Rakip Olacağı Söyleniyordu!

Birkaç ay önce çıkan bazı iddialara göre oyunun sunucuları kapatılacaktı ancak Ubisoft tarafından böyle bir planın olmadığı açıklanmıştı. Ayrıca ekibin oyunu geliştirmeyi çok sevdiğinin de altı çizilmişti. Şimdi ise oyunun 3 Haziran 2025'te tamamen kapatılacağını doğrulayabiliyoruz.