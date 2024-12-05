Ubisoft'un Ücretsiz Oyunu Kapanıyor: Call Of Duty'e Rakip Olacağı Söyleniyordu!
Ubisoft'un Ücretsiz Oyunu Kapanıyor: Call Of Duty'e Rakip Olacağı Söyleniyordu!
Ubisoft tarafından 21 Mayıs 2024 tarihinde piyasaya sürülen ve Call of Duty'e büyük bir rakip olacağı iddia edilen XDefiant, kapatılıyor. Oyunun sunucuları 2025 yılında resmi olarak kapanacak ancak oynamaya devam etmek için halen vaktiniz bulunuyor.
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Ubisoft'un oyunu kapanıyor.
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2025 yazına kadar vaktiniz var.
Ubisoft aynı zamanda bazı stüdyolarını kapatıyor.
Oyunun daha önce kapatılmayacağı söylenmişti.
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