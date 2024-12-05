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Ubisoft'un Ücretsiz Oyunu Kapanıyor: Call Of Duty'e Rakip Olacağı Söyleniyordu!

Ubisoft'un Ücretsiz Oyunu Kapanıyor: Call Of Duty'e Rakip Olacağı Söyleniyordu!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 11:16

Ubisoft tarafından 21 Mayıs 2024 tarihinde piyasaya sürülen ve Call of Duty'e büyük bir rakip olacağı iddia edilen XDefiant, kapatılıyor. Oyunun sunucuları 2025 yılında resmi olarak kapanacak ancak oynamaya devam etmek için halen vaktiniz bulunuyor.

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Ubisoft'un oyunu kapanıyor.

Ubisoft'un oyunu kapanıyor.

21 Mayıs tarihinde piyasaya sürülen ve Call of Duty gibi yapımlara rakip olacağı söylenen XDefiant'ın sunucuları kapanıyor. Haber, geçtiğimiz saatlerde Ubisoft yetkilileri tarafından da doğrulanmış bulunuyor.

2025 yazına kadar vaktiniz var.

2025 yazına kadar vaktiniz var.

Eğer oyunu daha önceden indirmiş veya daha önce en az bir kere giriş yapmışsınız o zaman 3 Haziran 2025'e kadar oynamaya devam edebilirsiniz. Bu tarihten sonra oyunun sunucuları resmi olarak kapatılacak.

Ubisoft aynı zamanda bazı stüdyolarını kapatıyor.

Ubisoft aynı zamanda bazı stüdyolarını kapatıyor.

XDefiant'ın kapanacağı bilgisinden hemen sonra şirketin bazı çalışanlarla yolları ayırdığını öğrendik. Aynı zamanda Ubisoft San Francisco ve Ubisoft Osaka stüdyoları da faaliyetlerine son veriyor. Buradaki yaklaşık 277 personel ise işten çıkartılacak.

Oyunun daha önce kapatılmayacağı söylenmişti.

Oyunun daha önce kapatılmayacağı söylenmişti.

Birkaç ay önce çıkan bazı iddialara göre oyunun sunucuları kapatılacaktı ancak Ubisoft tarafından böyle bir planın olmadığı açıklanmıştı. Ayrıca ekibin oyunu geliştirmeyi çok sevdiğinin de altı çizilmişti. Şimdi ise oyunun 3 Haziran 2025'te tamamen kapatılacağını doğrulayabiliyoruz.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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